Роберт Де Ниро устанавливает правила «битвы» с внуком в эксклюзивном открывке фильма «Дедушка НЕлегкого поведения»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный отрывок из комедии Тима Хилла
«Дедушка НЕлегкого поведения
», где главные герои устанавливают правила своего противостояния.
«Дедушка НЕлегкого поведения» - история о своенравном мальчике Питере, вступающем в борьбу за личное пространство со своим дедушкой, который переселяется в его любимую комнату. Желая вытеснить деда, Питер разворачивает целую кампанию шалостей, но старик оказывается куда изобретательнее, чем можно было предположить.
Ведущие роли в фильме сыграли Оукс Фегли
, Роберт Де Ниро
, Кристофер Уокен
, Джейн Сеймур
, Лора Марано
, Колин Форд
, Ума Турман
, Роб Риггл
, Чич Марин
, Вероника Алисино
и другие.
В российский прокат семейная комедия «Дедушка НЕлегкого поведения
» выходит 29 октября
2020 года.
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