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Роберт Де Ниро устанавливает правила «битвы» с внуком в эксклюзивном открывке фильма «Дедушка НЕлегкого поведения»

23 октября
2020 год

Новости кино >>
23 октября 2020
Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный отрывок из комедии Тима Хилла «Дедушка НЕлегкого поведения», где главные герои устанавливают правила своего противостояния.


«Дедушка НЕлегкого поведения» - история о своенравном мальчике Питере, вступающем в борьбу за личное пространство со своим дедушкой, который переселяется в его любимую комнату. Желая вытеснить деда, Питер разворачивает целую кампанию шалостей, но старик оказывается куда изобретательнее, чем можно было предположить.

Роберт Де Ниро устанавливает правила «битвы» с внуком в эксклюзивном открывке фильма «Дедушка НЕлегкого поведения»

Ведущие роли в фильме сыграли Оукс Фегли, Роберт Де Ниро, Кристофер Уокен, Джейн Сеймур, Лора Марано, Колин Форд, Ума Турман, Роб Риггл, Чич Марин, Вероника Алисино и другие.

В российский прокат семейная комедия «Дедушка НЕлегкого поведения» выходит 29 октября 2020 года.
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фильмы
Дедушка НЕлегкого поведения

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Роберт Де Ниро устанавливает правила «битвы» с внуком в эксклюзивном открывке фильма «Дедушка НЕлегкого поведения» фотографии
Роберт Де Ниро устанавливает правила «битвы» с внуком в эксклюзивном открывке фильма «Дедушка НЕлегкого поведения» фотографии
Роберт Де Ниро устанавливает правила «битвы» с внуком в эксклюзивном открывке фильма «Дедушка НЕлегкого поведения» фотографии
Роберт Де Ниро устанавливает правила «битвы» с внуком в эксклюзивном открывке фильма «Дедушка НЕлегкого поведения» фотографии
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