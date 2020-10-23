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«Танец-вспышка» превратится в сериал с темнокожей героиней

23 октября
2020 год

Новости кино >>
23 октября 2020
Музыкальную драму Эдриана Лайна «Танец-вспышка», вышедшую в 1983 году, адаптируют для современного зрителя в виде сериала, уверяет THR.

«Танец-вспышка» превратится в сериал с темнокожей героиней
фото: dailymail.co

За телевизионный ремейк отвечает стриминговый сервис CBS All Access, который в ближайшем будущем переименуют в Paramount+. Над новой версией поработают продюсер оригинала Линда Обст и Анджела РобинсонСекс в большом городе»). Сценарий доверили Трейси МакмилланОбразцовые бунтарки»).

Вместо Дженнифер Билз в духе времени появится молодая темнокожая особа, мечтающая о карьере профессиональной балерины, которая выступает в стриптиз-клубе. Девушка изо всех сил пытается найти своё место в мире, ориентируясь на романтику, деньги, искусство, дружбу и любовь к себе.
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«Танец-вспышка» превратится в сериал с темнокожей героиней фотографии
«Танец-вспышка» превратится в сериал с темнокожей героиней фотографии
«Танец-вспышка» превратится в сериал с темнокожей героиней фотографии
«Танец-вспышка» превратится в сериал с темнокожей героиней фотографии
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