«Танец-вспышка» превратится в сериал с темнокожей героиней

анонс

Объявлены программа и состав жюри смотра, который состоится с 3 по 7 ноября.

23 октября

«Гунда» Виктора Косаковского и «Папа» Валерии Гай Германики включены в конкурс «Артдокфеста»

Фестиваль неигрового кино пройдёт в Риге с 26 ноября по 1 декабря, а затем в Москве и Санкт-Петербурге с 3 по 11 декабря.