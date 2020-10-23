«Танец-вспышка» превратится в сериал с темнокожей героиней

Музыкальную драму Эдриана Лайна
«Танец-вспышка
», вышедшую в 1983 году, адаптируют для современного зрителя в виде сериала, уверяет THR
.
За телевизионный ремейк отвечает стриминговый сервис CBS All Access, который в ближайшем будущем переименуют в Paramount+. Над новой версией поработают продюсер оригинала Линда Обст
и Анджела Робинсон
(«Секс в большом городе
»). Сценарий доверили Трейси Макмиллан
(«Образцовые бунтарки
»).
Вместо Дженнифер Билз
в духе времени появится молодая темнокожая особа, мечтающая о карьере профессиональной балерины, которая выступает в стриптиз-клубе. Девушка изо всех сил пытается найти своё место в мире, ориентируясь на романтику, деньги, искусство, дружбу и любовь к себе.
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