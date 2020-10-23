«Блокадный дневник» покажут на VIII Сочинском международном кинофестивале SIFFA

Согласно пресс-службе смотра, его программа в этому году, несмотря на пандемию, расширена и теперь включает основной конкурс полнометражных игровых фильмов, конкурс полнометражного документального кино, конкурс короткометражных фильмов (документальные, игровые, анимационные) и конкурс «Телефонное кино», который проходит впервые. Всего в рамках мероприятий будет показано свыше 50 российских и зарубежных картин, среди которых участники и победители престижных международных кинофестивалей в Торонто, Берлине, Локарно, Москве и других. Сооснователем кинофестиваля и почётным президентом жюри является телевизионный продюсер и режиссёр Мохи Кандур.
Программа основного конкурса включает пять дебютов, для лучшего из которых предусмотрена специальная награда кинофестиваля «Приз имени Веры Глаголевой за лучший дебют». Председателем жюри выступит известный российский режиссёр Владимир Хотиненко, а сопредседателем – актриса Ди Андерсон. В оценке работ им помогут актрисы Дебби Арнольд и Розита Ройс, скрипач, музыкальный педагог Валерий Ворона и актёр и кинорежиссёр Владимир Шевельков.
«В программе фестиваля этого года представлен широчайший спектр картин: фильмы отличаются большим страновым и культурным разнообразием, и мы старались представить картины, гуманистическая направленность которых является приоритетом для создателей. Отдельно в фильмах-конкурсантах поднята женская тема, что, безусловно, отвечает сегодняшним тенденциям в кинематографе», – отмечает программный директор смотра Нина Кочеляева.
Впервые в России в рамках фестиваля будет показана китайская картина «Люблю тебя навсегда», вышедшая на экране в Китае в августе 2020-го после пандемии и в первый уикенд, показав рекордные цифры, собравшая 38 миллионов долларов США. «Подъездные пути» Эндрю Анна, отмеченные наградами Берлинале и «Трайбеки» также будут показаны впервые в нашей стране. Кроме того, первый раз в России зрители увидят дебютную работу казахстанского режиссёра Шарипы Уразбаевой «Марьям» и британские картины «Палиндром» Маркуса Флеммингса и «Прекрасное утро» Флавии Казы. Среди остальных участников — «Фарида» Ксении Лагутиной, турецкая «Далёкая земля» Эркана Язычи, «Залиния» Вадима Дубровицкого и «История одной картины» Руслана Магомадова. В основной конкурс включён и «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, завоевавший Гран-при 42-го ММКФ.
фото: кадр из фильма «Блокадный дневник»
«Приз за лучший дебют на нашем фестивале носит имя Веры Глаголевой, и особо приятно, что мы связаны с ней благодаря её внучке Полине Симачёвой, сыгравшей одну из ключевых ролей в этой картине. Что касается программы фестиваля, то в этом году, несмотря на все ограничения, она собрала не просто хорошие картины, а фильмы, которые уже успели нашуметь за рубежом – в Китае и США. Будут и премьерные показы, и фильмы, которые, по прогнозам экспертов, будут номинированы на "Оскар"», – прокомментировала программу мероприятий учредитель и Президент кинофестиваля SIFFA Любовь Балагова-Кандур.
Программа документального конкурса включает семь неигровых фильмов, содержание которых также отличается глубоким гуманистическим посылом, будь то личные истории и переживания («Я счастлива», «Мой счастливый номер – чёрный»), поиски своей идентичности и своего места в жизни («Обитель. Кто мы?», «Вторичный мир»), попытка ответить на вопрос, что такое лидеры культурной жизни и что изменяется благодаря им («Здесь пахнет ладаном» о Теодоре Курентзисе). Особое место в документальной программе занимают истории детей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях в разных уголках земного шара («Запрещённые дети», «Слёзы и мечты»). Жюри конкурса возглавит киновед Татьяна Яковлева, а компанию ей составят актёр Питер Феррис и продюсер Наталья Иванова.
Детям на смотре традиционно уделяется особое внимание. Так, в этом году для них подобрана обширная анимационная программа «ВГИК. Анимация», куда включены вгиковские студенческие курсовые и дипломные работы: «Красношейка» Кристины Лагутенко, «Письма куклы» Натальи Грофпель, «Сюрприз» Рустама Корнаушкина, «Страницы страха» Дины Великовской, «Посмотрите вверх» Светланы Подъячевой, «Наше всё» Елены Воронцовой и «Подожди, пожалуй» Елизаветы Скворцовой.
Новшеством фестивальной программы стал конкурс «Телефонное кино», появлением которого организаторы хотят привлечь внимание не только к новым технологиям, но и к новым условиям создания фильмов в эпоху пандемии и глобального карантина. В секцию включены «Бабушкины сказки» Сати Балаговой, «Только одну ночь» Лили Бордан, «Корни» Зои Флорош и «Зелёное платье» Юлии Соловьёвой. Ещё одним элементом фестиваля этого года станет программа «В фокусе – регион», куда вошли картины «Дороги мира и войны» Артура Кенчешаова, «Даргинцы. Сердце гор» Антона Малашенко, «Энгече» Валентина Вяткина, «Герои вне времени» Михаила Пайкина, «Мак» Екатерины Чёрной, «Готфрид Гасанов. Маэстро гор» Алексея Артемьева, Ольги Мурзиной и «Черкес» Мохи Кандура.
В конкурсе короткометражных фильмов «Перспективы» примут участие ленты «Гандо» Теймура Гадери, «Музыка Гоа» Акима Салбиева, «Телёнок» Виктории Рунцовой, «Это я» Лили Модебадзе, «Я завтра не могу» Ольги Кашицыной, «Очень важный день» Олеси Алейниковой, «Метро» Валентина Тютерева, «Тандем» Вероники Пит и «Дорога» Владимира Пархоменко. Председателем жюри конкурса стал кинопродюсер Стивен Мао, в его команде числятся актриса Оксана Сташенко и режиссёр, продюсер и сценарист Карл Бардош. На фестивале также состоятся специальные показы картин «Белый тигр» Карена Шахназарова, «Авиаторы победы – Непридуманные истории подвигов» Дениса Кириса, «Эхо в облаках» Надежды Шибаловой, «Лётчик милостью Божией» Галины Дудкиной, «День защиты детей» Ларисы Стадлер, «Музеология со вкусом моря» Виктора Кислова и «Современное искусство. Цена вопроса» Игоря Уланова.
Кинопоказы включены и в программу музыкального фестиваля «Ирида». В частности, в день открытия музыкального фестиваля будет исполнена кинокомпозиция «Посвящение Кавказу» в сопровождении Оркестра народных инструментов «Русский сувенир» им. П.И. Нечепоренко. Кинокомпозицию «Памяти жертв фашизма и войны» покажут в сопровождении Сочинского симфонического оркестра под управлением О. Солдатова, который исполнит Камерную симфонию Дмитрия Шостаковича с одноимённым названием, музыкальное сопровождение также получит фильм «Черкес». Фильмом закрытия музыкального фестиваля станет документальная лента «Готфрид Гасанов. Маэстро Гор» об известном дагестанском композиторе.
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