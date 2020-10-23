Саймон Кинберг возглавит киноверсию «Звёздного крейсера "Галактики"»

Саймон Кинберг
назначен киностудией Universal сценаристом и продюсером полнометражной картины по вселенной культового фантастического сериала «Звёздный крейсер "Галактика"
», уверяет The Hollywood Reporter
.
По словам Кинберга, телешоу представляет собой «один из святых граалей в научной фантастике, и я очень рад возможности привнести что-то новое в эту франшизу, в то же время с уважением относясь к тому, что сделало её такой знаковой и известной. Я так благодарен моим партнёрам из Universal за то, что они доверили мне эту невероятную вселенную».
Оригинальный сериал о войне людей и сайлонов, созданный Гленом А. Ларсоном
, стартовал в 1978-м. В нулевых появился ремейк Рональда Д. Мура
с Эдвардом Джеймсом Олмосом
, Мэри Макдоннелл
, Кэти Сэкофф
и Тришей Хелфер
, продержавшийся четыре сезона. По горячим следам сериала вышло несколько веб-эпизодов и телевизионных спин-оффов, а в 2009-м на свет появился приквел «Каприка
», который закрыли после первого сезона.
Ранее уже были попытки запустить фильм по мотивам первого сериала. Режиссёрами тогда числились Брайан Сингер
и Фрэнсис Лоуренс
. В мае текущего года стало известно
, что Майкл Лессли
и Сэм Эсмейл
планируют создать по знаменитому телешоу новый сериал.
обсуждение >>