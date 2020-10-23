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Саймон Кинберг возглавит киноверсию «Звёздного крейсера "Галактики"»

23 октября
2020 год

Новости кино >>
23 октября 2020
Саймон Кинберг назначен киностудией Universal сценаристом и продюсером полнометражной картины по вселенной культового фантастического сериала «Звёздный крейсер "Галактика"», уверяет The Hollywood Reporter.

По словам Кинберга, телешоу представляет собой «один из святых граалей в научной фантастике, и я очень рад возможности привнести что-то новое в эту франшизу, в то же время с уважением относясь к тому, что сделало её такой знаковой и известной. Я так благодарен моим партнёрам из Universal за то, что они доверили мне эту невероятную вселенную».


Оригинальный сериал о войне людей и сайлонов, созданный Гленом А. Ларсоном, стартовал в 1978-м. В нулевых появился ремейк Рональда Д. Мура с Эдвардом Джеймсом Олмосом, Мэри Макдоннелл, Кэти Сэкофф и Тришей Хелфер, продержавшийся четыре сезона. По горячим следам сериала вышло несколько веб-эпизодов и телевизионных спин-оффов, а в 2009-м на свет появился приквел «Каприка», который закрыли после первого сезона.

Ранее уже были попытки запустить фильм по мотивам первого сериала. Режиссёрами тогда числились Брайан Сингер и Фрэнсис Лоуренс. В мае текущего года стало известно, что Майкл Лессли и Сэм Эсмейл планируют создать по знаменитому телешоу новый сериал.
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Звездный крейсер ГалактикаЗвёздный крейсер Галактика

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Саймон Кинберг возглавит киноверсию «Звёздного крейсера "Галактики"» фотографии
Саймон Кинберг возглавит киноверсию «Звёздного крейсера "Галактики"» фотографии
Саймон Кинберг возглавит киноверсию «Звёздного крейсера "Галактики"» фотографии
Саймон Кинберг возглавит киноверсию «Звёздного крейсера "Галактики"» фотографии
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