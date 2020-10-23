«Китобой» Филиппа Юрьева вошёл в конкурс кинофестиваля в Египте

«Китобой» Филиппа Юрьева, отмеченный призами «Кинотавра» и Мостры, принимает участие в конкурсе игрового кино Четвёртого кинофестиваля в египетской Эль-Гуне (El Gouna Film Festival). Список участников опубликован на официальном сайте смотра.
Картина повествует о юном чукотском охотнике Лёшке, чья жизнь меняется с появлением в посёлке интернета. Он влюбляется — впервые и сильно — в молчаливую девушку из видеочата. Узнав, что она живёт в Детройте, Лёшка решается на самый отчаянный поступок в своей жизни.
фото: кадр из фильма «Китобой»
Помимо работы Юрьева, в короткометражном блоке фестиваля будет показана «Смерть чиновника» Артёма Гилемянова, а в документальную секцию вошли «33 слова о дизайне» Натальи Климчук и Ольги Морозовой.
Кинофестиваль в Эль-Гуне сосредоточен на кинематографе Ближнего востока и Европы, старается объединять разные культуры и кинематографистов этих стран, а также делает акцент на картинах, имеющих гуманитарный посыл. Победители смотра будут объявлены 31 октября.
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