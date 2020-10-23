«Китобой» Филиппа Юрьева вошёл в конкурс кинофестиваля в Египте

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Киностудия Universal назначила режиссёра сценаристом и продюсером полнометражного фильма по вселенной культового фантастического сериала.

23 октября

«Блокадный дневник» покажут на VIII Сочинском международном кинофестивале SIFFA

Объявлены программа и состав жюри смотра, который состоится с 3 по 7 ноября.