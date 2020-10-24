Второй сезон «Чумы!» с Кириллом Нагиевым и Алиной Алексеевой стартует 30 октября

По сюжету жителей средневекового города Нищбург ждет «вторая волна» карантина. Авторы проекта обещают зрителям неожиданные повороты в судьбе героев. Так, Уильям (Вячеслав Чепурченко) будет разрываться между двумя девушками, а Барон (Максим Лагашкин) столкнется с необходимостью принимать в замке дальнюю родственницу.
При работе над сценарием его создатели учитывали и мнение поклонников проекта. Как показал проведенный IVI опрос, более 96% зрителей первого сезона с нетерпением ждут его продолжения. При этом они отмечали, что хотели бы увидеть жену Палача (Денис Привалов) и нового парня Марты (Зоя Бербер), а Уильяму стоит найти себе новую возлюбленную.
Новые эпизоды можно будет посмотреть уже на следующий день после съемок. А тем, кто пропустил первые шесть серий «Чумы!», IVI предлагает посмотреть их бесплатно.
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