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Второй сезон «Чумы!» с Кириллом Нагиевым и Алиной Алексеевой стартует 30 октября

24 октября
2020 год

Новости кино >>
24 октября 2020
30 октября онлайн-кинотеатр IVI покажет первую серию собственного комедийного проекта «Чума! Вторая волна». К актерскому составу присоединились Кирилл Нагиев, Алина Алексеева и Дмитрий Колчин, сообщает пресс-служба проекта.

Второй сезон «Чумы!» с Кириллом Нагиевым и Алиной Алексеевой стартует 30 октября
фото: Пресс-служба IVI

По сюжету жителей средневекового города Нищбург ждет «вторая волна» карантина. Авторы проекта обещают зрителям неожиданные повороты в судьбе героев. Так, Уильям (Вячеслав Чепурченко) будет разрываться между двумя девушками, а Барон (Максим Лагашкин) столкнется с необходимостью принимать в замке дальнюю родственницу.

При работе над сценарием его создатели учитывали и мнение поклонников проекта. Как показал проведенный IVI опрос, более 96% зрителей первого сезона с нетерпением ждут его продолжения. При этом они отмечали, что хотели бы увидеть жену Палача (Денис Привалов) и нового парня Марты (Зоя Бербер), а Уильяму стоит найти себе новую возлюбленную.

Новые эпизоды можно будет посмотреть уже на следующий день после съемок. А тем, кто пропустил первые шесть серий «Чумы!», IVI предлагает посмотреть их бесплатно.
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