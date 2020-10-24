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Премьера четвертого сезона «Родителей» состоится 2 ноября

24 октября
2020 год

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24 октября 2020
Премьера четвертого сезона комедийного сериала «Родители» с Марией Порошиной и Александром Самойленко состоится 2 ноября в эфире телеканала «Супер», сообщает пресс-служба проекта.

Премьера четвертого сезона «Родителей» состоится 2 ноября
фото: Пресс-служба телеканала «Супер»

По сюжету у Тимофея (Александр Самойленко-младший) и Полины (Анастасия Крылова) родился сын. И теперь большая семья Соколовых пытается прийти к компромиссу в вопросах воспитания ребенка, что становится еще сложней, когда в гости приезжает бабушка. Впрочем, у молодых скоро появляется возможность пожить самостоятельно с маленьким Владиком, ведь семейство в лице папы, мамы, Макса и Ильи отправится к бабушке в деревню с ответным визитом.

Роль бабушки исполнила актриса Ольга Волкова. По словам режиссера проекта Александра Жигалкина, предложение ее кандидатуры вызвало огромный восторг у всей творческой группы.

Премьера четвертого сезона «Родителей» состоится 2 ноября
фото: Пресс-служба телеканала «Супер»

«На съемках я наслаждалась природой и деревенской красотой. Вспомнилось, как в детстве бабушка привезла меня в Дом отдыха актеров, ей тогда выдали путевку во Всесоюзном театральном обществе. Это было чудесное место! Нетронутые леса, ягоды, тишина, чистый воздух. Сейчас у меня есть дача, но мы пока там не живем. Несмотря на то, что дом не достроен, мы уже посадили там деревья. Хочется, чтобы на участке были яблони и кустарники. Грядки есть пока только у друзей, они показывают и рассказывают, как надо за ними ухаживать, как часто поливать. На съемках в деревне тоже кое-что подсмотрела: идеальный огород на 25 соток, на котором растёт всё!» — рассказывает Мария Порошина.
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