Премьера четвертого сезона «Родителей» состоится 2 ноября

анонс

Жители средневекового города Нищбург снова окажутся на карантине.

Второй сезон «Чумы!» с Кириллом Нагиевым и Алиной Алексеевой стартует 30 октября

«Китобой» Филиппа Юрьева вошёл в конкурс кинофестиваля в Египте

Киностудия Universal назначила режиссёра сценаристом и продюсером полнометражного фильма по вселенной культового фантастического сериала.

23 октября

«Блокадный дневник» покажут на VIII Сочинском международном кинофестивале SIFFA

Объявлены программа и состав жюри смотра, который состоится с 3 по 7 ноября.