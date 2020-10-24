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Объявлены победители фестиваля «Киношок»

24 октября
2020 год

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24 октября 2020
Объявлены победители XXIX Открытого фестиваля «Киношок-2020». Главный приз — «Золотая лоза» за лучший полный метр — достался казахскому фильму «Жаным, ты не поверишь» режиссера Ернар Нургалиева. Ленту также наградили дипломом прессы и статуэткой за лучший сценарий, сообщается на сайте смотра.

Объявлены победители фестиваля «Киношок»
фото: Пресс-служба фестиваля

Специальный приз оргкомитета «Киношока» за удачный режиссерский дебют в комедии получила короткометражка Никиты Тарасова «Спасибо, коучер!». Лучшим режиссером был назван Адильхан Ержанов, поставивший ленту «Черный, черный человек». Данияр Алшинов, сыгравший этом фильме, стал обладателем статуэтки за лучшую мужскую роль. Главная актерская награда среди женщин досталась Рите Аброськиной за белорусский триллер «Спайс бойз».

В конкурсе полнометражных картин также отметили Артуру Аманалиева. Ему вручили специальный диплом жюри за воплощение художественного образа в кыргызском фильме «Шамбала». Призом имени А. Княжинского за лучшую операторскую работу наградили Михаила Белова, работавшего над «Историей одной картины».

Объявлены победители фестиваля «Киношок»
фото: Пресс-служба фестиваля

В категории документальных проектов победу одержала «Община» Павла Фаттахутдинова и Светланы Бобровой. Спецприз за дебют присудили Софии Леонидовой за фильм «Бумажные миры Латифа Казбекова». Среди короткометражек лучшей признали работу Анастасии Остапенко «Качели».

Победитель конкурса телевизионных фильмов определялся путем зрительского голосования. Сериал Сергея Щербина «Чёрное море» занял первое место. В число призеров также вошли «Закрытый сезон» Дарьи Полторацкой и «Маршруты любви» Бориса Рабея.
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