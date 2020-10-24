Объявлены победители фестиваля «Киношок»

Объявлены победители XXIX Открытого фестиваля «Киношок-2020». Главный приз — «Золотая лоза» за лучший полный метр — достался казахскому фильму «Жаным, ты не поверишь» режиссера Ернар Нургалиева. Ленту также наградили дипломом прессы и статуэткой за лучший сценарий, сообщается на сайте смотра.
В конкурсе полнометражных картин также отметили Артуру Аманалиева. Ему вручили специальный диплом жюри за воплощение художественного образа в кыргызском фильме «Шамбала». Призом имени А. Княжинского за лучшую операторскую работу наградили Михаила Белова, работавшего над «Историей одной картины».
фото: Пресс-служба фестиваля
В категории документальных проектов победу одержала «Община» Павла Фаттахутдинова и Светланы Бобровой. Спецприз за дебют присудили Софии Леонидовой за фильм «Бумажные миры Латифа Казбекова». Среди короткометражек лучшей признали работу Анастасии Остапенко «Качели».
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