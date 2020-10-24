В Китае оценили российский мультфильм «Царевны». Показ анимационного сериала одновременно начался на 13 digital-платформах Поднебесной, включая IQIYI и Xiaomi. Менее чем за месяц лента набрала 20 миллионов просмотров на сервисе Tencent Video. В категории иностранных мультсериалов для девочек проект занимает первое место, сообщает пресс-служба «СТС Медиа», которая занималась производством проекта совместно с кинокомпанией СТВ.
фото: Пресс-служба «СТС Медиа»
«Старт мультсериала «Царевны» на платформах в Китае – первый шаг в развитии проекта в Поднебесной, мы планируем построить франшизу на детские товары, которая будет монетизироваться не менее десяти лет», — отметила директор департамента анимации «СТС Медиа» Ксения Гордиенко.
По сюжету мультсериала Царевна Варвара-краса — длинная коса, Василиса – Царевна-лягушка, Дарья – Царевна Несмеяна, Царевна Елена Прекрасная и Спящая Царевна Соня прибыли из разных царств-государств обучаться волшебству в школе на таинственном острове Дивногорье. В третьем сезоне к ним присоединяются мальчики – Ли Ван и Васко. Впервые в эфир «Царевны» вышли осенью 2018 года. К 2020-му проект транслируется на телеканалах Греции, Польши, Израиля, Латвии и видео-платформах Китая.
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