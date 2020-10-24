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Роман Волобуев приступил к съемкам второго сезона «Последнего министра»

24 октября
2020 год

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24 октября 2020
Режиссер Роман Волобуев приступил к съемкам второго сезона сериала «Последний министр» с Яном Цапником и Ольгой Сутуловой. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD, где премьера проекта состоится в весенне-летнем сезоне 2021 года.

Роман Волобуев приступил к съемкам второго сезона «Последнего министра»
фото: Пресс-служба КиноПоиск HD

«Последний министр» — комедия о том, что происходит за закрытыми дверями вымышленного министерства. Все основные герои первого сезона вернутся и в продолжении. К касту также присоединятся Екатерина Вилкова и Александра Дроздова. Роман Волобуев по-прежнему выступит сценаристом и режиссером проекта, а креативным продюсером — Дмитрий Нелидов. Съемки второго сезона проходят в Москве.

«Когда в 2017-м мы с Еленой Ваниной писали «Последнего министра», мы слабо верили, что его получится снять. Когда через полтора года я все-таки начал его снимать, были сомнения, что он в итоге выйдет. Про второй сезон мы никогда не думали, и лично я стараюсь не думать до сих пор, притом, что он каким-то образом снимается вокруг меня уже вторую неделю и что с этим делать, решительно непонятно», — рассказывает Роман Волобуев.
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