«СеняФедя» отправятся на «ЧЕ!»

26 октября показ скетчкома «СеняФедя» — спин-оффа сериала «Кухня» — стартует на «ЧЕ!». Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба «ЧЕ!»
Друзья Сеня (Сергей Лавыгин) и Федя (Михаил Тарабукин) решают заняться бизнесом — открыть закусочную на колесах. Но все не так просто: партнерство не задается с первого дня. Все бросить новоиспеченные предприниматели не могут, и тому есть одна весомая причина — совместный кредит. Однако поиск компромиссов не единственная проблема: друзьям предстоит пройти испытание на профпригодность — жесткую конкуренцию. В общем, их приключения только начинаются.
По словам актера Дмитрия Власкина, сыгравшего в сериале «Кухня. Война за отель-2», «СеняФедя» — это «такой живой и настоящий скетчком, который можно смотреть в любой момент времени. В сериале есть не только юмор, но и романтика, и даже что-то драматическое».
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