Скринлайф-сериал Семена Слепакова «Окаянные дни» покажут на ТВ

«Окаянные дни» — это 10 уникальных историй о жителях нашей страны на карантине. Ученому-энтомологу Виктору (Никита Тарасов) коллеги вручили купон на сеанс тайского массажа, но вместо удовольствия ботаник получил две недели карантина вдали от дома. После звонка от незнакомки (Юлия Топольницкая) жена (Светлана Камынина) начинает думать, что ее муж живет на две семьи. Оппозиционер Саша (Дмитрий Лысенков) перепостил в фейсбуке информацию с критикой отечественной медицины, однако пост прочитал его брат Паша (Федор Бондарчук), чиновник из столичной мэрии. Еще один герой сериала — инспектор ДПС Коготков (Александр Робак) — придумывает хитроумный план по дистанционному выманиванию взятки у автолюбителя (Павел Деревянко), чтобы прокормить семью, привыкшую к ежедневным стейкам рибай.
«Думаю, что зрителям стоит посмотреть этот сериал для того, чтобы посмеяться и вспомнить, что происходило на самоизоляции. Ценность всех этих историй в том, что они вряд ли бы произошли когда-нибудь при других обстоятельствах, и то, что еще год назад казалось нам полной утопией, превратилось в реальность», — уверен Семен Слепаков.
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