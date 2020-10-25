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Скринлайф-сериал Семена Слепакова «Окаянные дни» покажут на ТВ

25 октября
2020 год

Новости кино >>
25 октября 2020
Телевизионная премьера скринлайф-сериала Семена Слепакова «Окаянные дни» состоится 26 октября на ТНТ. В ленте о жизни в условиях самоизоляции снялись Федор Бондарчук, Владимир Епифанцев, Анна Михалкова и Павел Деревянко, сообщает пресс-служба телеканала.

Скринлайф-сериал Семена Слепакова «Окаянные дни» покажут на ТВ
фото: Пресс-служба ТНТ

«Окаянные дни» — это 10 уникальных историй о жителях нашей страны на карантине. Ученому-энтомологу Виктору (Никита Тарасов) коллеги вручили купон на сеанс тайского массажа, но вместо удовольствия ботаник получил две недели карантина вдали от дома. После звонка от незнакомки (Юлия Топольницкая) жена (Светлана Камынина) начинает думать, что ее муж живет на две семьи. Оппозиционер Саша (Дмитрий Лысенков) перепостил в фейсбуке информацию с критикой отечественной медицины, однако пост прочитал его брат Паша (Федор Бондарчук), чиновник из столичной мэрии. Еще один герой сериала — инспектор ДПС Коготков (Александр Робак) — придумывает хитроумный план по дистанционному выманиванию взятки у автолюбителя (Павел Деревянко), чтобы прокормить семью, привыкшую к ежедневным стейкам рибай.

«Думаю, что зрителям стоит посмотреть этот сериал для того, чтобы посмеяться и вспомнить, что происходило на самоизоляции. Ценность всех этих историй в том, что они вряд ли бы произошли когда-нибудь при других обстоятельствах, и то, что еще год назад казалось нам полной утопией, превратилось в реальность», — уверен Семен Слепаков.

Скринлайф-сериал Семена Слепакова «Окаянные дни» покажут на ТВ
фото: Пресс-служба ТНТ

В актерский состав также вошли Татьяна Догилева, Тимофей Трибунцев, Ольга Дибцева, Григорий Калинин, Даниил Воробьев, Мария Машкова, Елена Валюшкина, Александр Ильин-старший и другие. Над сценарием работали Семен Слепаков и соавтор «Домашнего ареста» Максим Туханин. Четыре эпизода снял Андрей Болтенко, две серии на счету актрисы Ирины Вилковой и по одной истории сделали Петр Буслов, Максим Пежемский, Роман Волобуев и Владимир Епифанцев.
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