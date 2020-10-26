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Студенты Григорий Верник и Иларион Маров займутся волонтерством

26 октября
2020 год

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26 октября 2020
В онлайн-кинотеатре МТС ТВ стартовал показ молодежного комедийного сериала Дмитрия Булина «Need Хелп» с Григорием Верником, Михаилом Башкатовым и Кристиной Бабушкиной, сообщает пресс-служба проекта.

Студенты Григорий Верник и Иларион Маров займутся волонтерством
фото: Пресс-служба МТС Медиа

Главные герои комедии «Need Хелп» – активные и креативные студенты, которые занимаются благотворительностью нестандартным путём. Ребята делают добро не ради галочки, а чтобы действительно сделать мир лучше. По сюжету молодой парень Лёня вступает в волонтерскую организацию, чтобы не вылететь из института, и, неожиданно для себя, искренне втягивается в привычку постоянно помогать окружающим.

Роль Лёни исполнил дебютант Иларион Маров – выпускник школы-студии МХАТ. Остальных героев сыграли Виктория Белякова, Григорий Верник, Алена Швиденкова, Анастасия Чернышева и Артём Пивоваров. Компанию на площадке им составили звездные коллеги – Ольга Прокофьева, Сергей Погосян, Елена Валюшкина и Светлана Пермякова.

Студенты Григорий Верник и Иларион Маров займутся волонтерством
фото: Пресс-служба МТС Медиа

«Проект выходит как раз вовремя – это очень позитивная, добрая история про молодежь и ее взгляд на жизнь. Тут нет ничего поучительного или занудного, но есть искренность, юмор и надежда на лучшее – как раз то, что нам всем сейчас нужно», — отметила Кристина Бабушкина.

Над «Need хелп» работает команда, создавшая онлайн-сериал «#Dетки». Это продюсер Виктор Адонин, сценаристы Анна Крейчман, Максим Романцов и Артём Пивоваров, а также оператор-постановщик Михаил Кузьмин.
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Виктор АдонинКристина БабушкинаМихаил БашкатовВиктория БеляковаДмитрий БулинЕлена ВалюшкинаГригорий ВерникАнна КрейчманИлларион МаровСветлана ПермяковаСергей ПогосянОльга ПрокофьеваМаксим РоманцовАлёна Швиденкова
фильмы
#DеткиNeed хелп

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Студенты Григорий Верник и Иларион Маров займутся волонтерством фотографии
Студенты Григорий Верник и Иларион Маров займутся волонтерством фотографии
Студенты Григорий Верник и Иларион Маров займутся волонтерством фотографии
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