Студенты Григорий Верник и Иларион Маров займутся волонтерством

Главные герои комедии «Need Хелп» – активные и креативные студенты, которые занимаются благотворительностью нестандартным путём. Ребята делают добро не ради галочки, а чтобы действительно сделать мир лучше. По сюжету молодой парень Лёня вступает в волонтерскую организацию, чтобы не вылететь из института, и, неожиданно для себя, искренне втягивается в привычку постоянно помогать окружающим.
«Проект выходит как раз вовремя – это очень позитивная, добрая история про молодежь и ее взгляд на жизнь. Тут нет ничего поучительного или занудного, но есть искренность, юмор и надежда на лучшее – как раз то, что нам всем сейчас нужно», — отметила Кристина Бабушкина.
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