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Заморожены съемки байопика с Тимоти Шаламе в образе Боба Дилана

26 октября
2020 год

Новости кино >>
26 октября 2020
Заморожены съемки байопика о Бобе Дилане «Going Electric» с Тимоти Шаламе в главной роли. Об этом оператор фильма Фидон ПапамайклFord против Ferrari») сообщил изданию IndieWire.

Заморожены съемки байопика с Тимоти Шаламе в образе Боба Дилана
фото: thefilmstage.com

Папамайкл отметил, что в условиях пандемии сложно реализовать проект, где необходимо сохранить черты определенного времени, используя при этом сложные прически и макияж для артистов. Ведь действие фильма разворачивается в 1960-е, когда музыкант неожиданно для своих поклонников сменил акустическую гитару на электрическую.

О разработке проекта стало известно в январе этого года. Режиссерское кресло занял Джеймс Мэнголд, а сам Дилан занялся продюсированием. На данный момент производство байопика пришлось отложить на неопределенный срок.
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