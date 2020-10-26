Заморожены съемки байопика с Тимоти Шаламе в образе Боба Дилана

Папамайкл отметил, что в условиях пандемии сложно реализовать проект, где необходимо сохранить черты определенного времени, используя при этом сложные прически и макияж для артистов. Ведь действие фильма разворачивается в 1960-е, когда музыкант неожиданно для своих поклонников сменил акустическую гитару на электрическую.
О разработке проекта стало известно в январе этого года. Режиссерское кресло занял Джеймс Мэнголд, а сам Дилан занялся продюсированием. На данный момент производство байопика пришлось отложить на неопределенный срок.
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