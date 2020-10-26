«Девушку с плеером» отметили на международном веб-фестивале в Бильбао

Российско-британский веб-сериал Брайна Лая «Девушка с плеером» получил награду за «Лучшую режиссуру» на международном фестивале SeriesLand в Бильбао. Об этом сообщает пресс-служба компании Red Carpet Studio, которая участвовала в создании проекта в копродукции с британской Rits FILM.
фото: К/ф «Девушка с плеером»
Триллер основан на одноименном бестселлере Валентины Назаровой. Главная героиня «Девушки с плеером» — россиянка Ника (Екатерина Шумакова) — живет и учится в Лондоне, где несколько лет назад пропала ее сестра. Несмотря на то, что семья и друзья уже смирились с ее исчезновением, Ника берется за собственное расследование. Помогают ей в этом социальные сети и улицы Лондона, а плейлист в старом плеере становится единственным, что может дать подсказку.
Ранее «Девушка с плеером» получила приз в категории «Лучший вертикальный сериал» на американском фестивале Minnesota WebFest и была представлена в конкурсе нескольких международных смотров, в числе которых Rio Webfest. Премьера сериала прошла в рамках второго фестиваля Realist Web Fest, после чего проект купили для показа в российском онлайн-кинотеатре Okko.
фото: К/ф «Девушка с плеером»
Сейчас компания Red Carpet Studio работает над вторым сезоном проекта – специально для него Валентина Назарова написала продолжение романа. Недавно компания представила собственную платформу Chill для просмотра веб-сериалов со всего мира. Премьера второго сезона «Девушки» состоится там.
«Девушка с плеером» — отличный пример того, как веб-сериал работает в жанровом кино. Популярность данного проекта говорит о том, что короткий формат может быть альтернативой и полнометражному кино, и обычному сериалу. Надеюсь, и второй сезон ждет такой же успех», — отметил генеральный продюсер Red Carpet Studio Антон Калинкин.
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