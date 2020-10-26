«Конференция» Ивана И. Твердовского победила на Рижском международном кинофестивале

Драма Ивана И. Твердовского «Конференция» стала лучшей на Рижском международном кинофестивале. За победу в конкурсе полного метра режиссер получил главную награду смотра — бронзовую фигурку петушка — и денежный приз в размере 2 тысяч евро. Об этом сообщается на сайте смотра.
фото: К/ф «Конференция»
В этом году в рамках смотра представили 129 фильмов, которые были объединены в 10 тематических программ. Показы прошли как в онлайн-формате, так и офлайн в рижских кинозалах.
По словам членов жюри, в «Конференцим» поднимаются проблемы памяти, страха и чувства вины. При этом создателям удается соблюсти баланс между общей перфекционистской эстетикой ленты и образами персонажей, чье несовершенство делает их реальными людьми.
Фильм рассказывает о последствиях событий, связанных с трагическим захватом заложников в театре на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году. Фильм не является прямой реконструкцией — действия происходят в наши дни. Главная героиня, роль которой исполнила Наталья Павленкова, спасается во время теракта, но оставляет в зале с заложниками своего мужа и двоих детей. Она возвращается из монастыря, в котором провела восемнадцать лет, чтобы смыть свой грех и извиниться за главную ошибку своей жизни.
В 2016 году за ленту «Зоология» Твердовский уже был отмечен на Рижском международном кинофестивале, получив приз зрительских симпатий.
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