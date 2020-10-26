Кирилл Кяро смеется над чудаками в трейлере комедии «Вечер шутов или серьезно с приветом»

Кино-Театр.Ру
представляет трейлер семейной комедии «Вечер шутов или серьезно с приветом
» режиссера Лилии Трофимовой
(«Принцип Талиона
»).
Бизнесмен и домохозяйка; таксист и мужененавистница; секретарша и барбершопер; режиссер и простой воспитатель - у каждого свой Новый год. Для одних это приятная суета и возможность загадать сокровенное желание. Для других - ежегодная традиция потешить себя и посмеяться над окружающими во время странного праздника «Вечер шутов». Но в этот раз смеяться будут другие...
Главные роли в картине исполнили Юлия Александрова
, Сергей Колешня
, Георгий Витязев
, Кирилл Кяро
, Григорий Сиятвинда
, Алиса Гребенщикова
, Сосо Павлиашвили
, Роман Шумилов
, Дарья Егорова
, Арсений Сергеев
и Сергей Ланбамин
.
«Фильм «Вечер шутов» — это новогодняя комедия о доброте, человечности, о том, что чудики делают этот мир лучше. Конечно же, новогодняя комедия не может обойтись без любви. Работалось очень хорошо и интересно. Снимали мы в конце ноября прошлого года, но на площадке по-настоящему чувствовалась новогодняя атмосфера. Это первые яркие новогодние ощущения, которые я почувствовал перед праздником. И это было прекрасно
», — признался Кирилл Кяро.
На большие экраны фильм «Вечер шутов или серьезно с приветом
» выйдет 26 ноября 2020
года.
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