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Кирилл Кяро смеется над чудаками в трейлере комедии «Вечер шутов или серьезно с приветом»

26 октября
2020 год

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26 октября 2020
Кино-Театр.Ру представляет трейлер семейной комедии «Вечер шутов или серьезно с приветом» режиссера Лилии ТрофимовойПринцип Талиона»).


Бизнесмен и домохозяйка; таксист и мужененавистница; секретарша и барбершопер; режиссер и простой воспитатель - у каждого свой Новый год. Для одних это приятная суета и возможность загадать сокровенное желание. Для других - ежегодная традиция потешить себя и посмеяться над окружающими во время странного праздника «Вечер шутов». Но в этот раз смеяться будут другие...

Главные роли в картине исполнили Юлия Александрова, Сергей Колешня, Георгий Витязев, Кирилл Кяро, Григорий Сиятвинда, Алиса Гребенщикова, Сосо Павлиашвили, Роман Шумилов, Дарья Егорова, Арсений Сергеев и Сергей Ланбамин.

Кирилл Кяро смеется над чудаками в трейлере комедии «Вечер шутов или серьезно с приветом»

«Фильм «Вечер шутов» — это новогодняя комедия о доброте, человечности, о том, что чудики делают этот мир лучше. Конечно же, новогодняя комедия не может обойтись без любви. Работалось очень хорошо и интересно. Снимали мы в конце ноября прошлого года, но на площадке по-настоящему чувствовалась новогодняя атмосфера. Это первые яркие новогодние ощущения, которые я почувствовал перед праздником. И это было прекрасно», — признался Кирилл Кяро.

На большие экраны фильм «Вечер шутов или серьезно с приветом» выйдет 26 ноября 2020 года.
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Вечер шутов или серьёзно с приветом

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Кирилл Кяро смеется над чудаками в трейлере комедии «Вечер шутов или серьезно с приветом» фотографии
Кирилл Кяро смеется над чудаками в трейлере комедии «Вечер шутов или серьезно с приветом» фотографии
Кирилл Кяро смеется над чудаками в трейлере комедии «Вечер шутов или серьезно с приветом» фотографии
Кирилл Кяро смеется над чудаками в трейлере комедии «Вечер шутов или серьезно с приветом» фотографии
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