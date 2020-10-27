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Полина Максимова продолжает искать «257 причин, чтобы жить» в трейлере второго сезона

27 октября
2020 год

Новости кино >>
27 октября 2020
Опубликован официальный трейлер второго сезона сериала «257 причин, чтобы жить» с Полиной Максимовой, Егором Корешковым и Александром Соколовским в главных ролях, чья премьера состоится эксклюзивно на Start 4 ноября.



В продолжении истории Женя Короткова (Максимова), чьё жизнелюбие и чувство юмора не сломили даже несколько лет изнурительной борьбы с серьёзной болезнью, встретит двух важных в её судьбе людей: папу Александра (Андрей Федорцов), с которым давно не общалась, и нового поклонника Максима (Соколовский). Правда, обстоятельства вновь начнут менять планы Жени, но девушка не из робких. У неё есть ярко-жёлтый блокнот, в котором записаны все по-настоящему важные желания и цели, главное теперь – не оказаться снова втянутой в водоворот чужих проблем и бед, ведь Жене так хочется всем помочь!

Полина Максимова продолжает искать «257 причин, чтобы жить» в трейлере второго сезона
фото: пресс-служба видеосервиса Start

По сюжету сестра Жени, Соня (Дарья Руденок), продолжает строить карьеру популярного блогера и решает попробовать себя в жанре интервью. В качестве первой гостьи своего шоу неопытная, но амбициозная Соня приглашает Ксению Собчак — и получает от звезды своеобразный мастер-класс. Как человек, за плечами которого немало интервью с самыми известными людьми страны, Ксения привыкла к профессионализму и требует того же от Сони. Сможет ли наглая и уверенная в себе Соня справиться с такой гостьей?

В день премьеры, 4 ноября, поклонники сериала смогут увидеть сразу два эпизода второго сезона. Новые серии будут выходить на видеосервисе по пятницам, по серии в неделю.
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Полина Максимова продолжает искать «257 причин, чтобы жить» в трейлере второго сезона фотографии
Полина Максимова продолжает искать «257 причин, чтобы жить» в трейлере второго сезона фотографии
Полина Максимова продолжает искать «257 причин, чтобы жить» в трейлере второго сезона фотографии
Полина Максимова продолжает искать «257 причин, чтобы жить» в трейлере второго сезона фотографии
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