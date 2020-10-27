Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Деконструкция «Доктор Лиза»
Кино-Театр.ру мобильное меню

Эдуард Оганесян и Наталия Мещанинова примут участие в онлайн-программе рынка Potential Project Market

27 октября
2020 год

Новости кино >>
27 октября 2020
Объявлена сокращённая программа рынка кинопроектов Potential Project Market 2020, которая пройдёт с 28 по 30 октября в онлайн-формате. Согласно пресс-службе продюсерского центра Potential, в неё войдут видеоинтервью с режиссёрами Эдуардом Оганесяном и Ильёй Аксёновым, режиссёром и сценаристом Наталией Мещаниновой и продюсером Катериной Михайловой, финал совместного с видеосервисом Start конкурса короткого метра «Быстрый старт» и прямые эфиры с организаторами кинорынка. Площадками онлайн-события станут собственная образовательная платформа продюсерского центра Potential Platform и YouTube-канал Potential.

В серии видеоинтервью Эдуард Оганесян расскажет о «Чиках», цензуре, авторском кино и режиссёрских методах работы, Наталия Мещанинова сосредоточит внимание на том, как говорить на неудобные темы и снимать правдивое кино, Илья Аксёнов ответит на вопросы о современной комедии, рекламе и зрительском кино, а Катерина Михайлова поведает о работе с дебютантами, европейской копродукции и «Конференции» Ивана И. Твердовского.

Эдуард Оганесян и Наталия Мещанинова примут участие в онлайн-программе рынка Potential Project Market
фото: пресс-служба продюсерского центра Potential

Онлайн-питчинг короткого метра в рамках совместного с видеосервисом Start сценарного конкурса «Быстрый старт» можно будет посмотреть 29 октября в 14:00 на YouTube-канале Potential. В питчинге примут участие проекты, отобранные в шорт-лист. Жюри состоит из креативного продюсера Start Евгения Айвазяна, директора контентного направления Start Михаила Клочкова, продюсера Potential и директора Potential Project Market Александры Алёхиной, креативного продюсера Potential и Potential Project Market Ирины Обидовой, шоураннера и креативного продюсера Start Ирины Сосновой, актрисы Дарьи Мороз и режиссёра Клима Шипенко.

30 октября в 15:00 на YouTube-канале Potential пройдёт стрим о конкурсах Potential с участием Ирины Обидовой и главреда Potential Александра Карманова. В тот же день, в 16:30, проведут стрим о жанрах и форматах в кино и сериалах редакторы Potential Лиза Цыганова и Алексей Олин. Все события будут идти в открытом доступе. Более подробно с программой можно ознакомиться здесь.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
No, No Future и «Пропащие» признаны лучшими сериалами на питчинге рынка кинопроектов Potential Project Market Online
Объявлены финалисты конкурса сценариев короткого метра «Быстрый старт»
Potential Project Market проведут в 2021 году
В питчинге Potential 2020 примет участие 21 сценарий
Поиск по меткам
STARTинтернетпитчинг
персоны
Илья АксёновНаталия МещаниноваКатерина МихайловаДарья МорозЭдуард ОганесянИрина СосноваяИван Твердовский (II)Клим Шипенко
фильмы
КонференцияЧики

анонс

Деконструкция «Доктор Лиза»

Скорбим

Алексей Солодянкин
24 октября ушёл из жизни актёр Алексей Солодянкин.

День рождения >>

Александр Бодин
Михаил Жаров
Владимир Земляникин
Николай Караченцов
Александр Новиков (III)
Даниил Сагал
Артур Смольянинов
Марина Шиманская
Владимир Шпудейко
Роберто Бениньи
Мишель Галабрю
Лоран Дойч
Джек Карсон
Жан-Пьер Кассель
Джон Клиз
Тереза Райт
все родившиеся 27 октября >>

Афиша кино >>

Сияние
триллер, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, 1980
Ведьмы
детский фильм, комедия, мистика, приключения, семейное кино, фильм ужасов, фэнтези, экранизация
США, 2020
Дедушка НЕлегкого поведения
детский фильм, комедия, семейное кино, экранизация
США, 2020
Ночной конвой
детектив, драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Франция, 2020
Папина дочка
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Франция, 2020
Как Надя пошла за водкой
Россия, 2020
Крёстная мама
комедия, криминальный фильм
Франция, 2020
Пустошь тьмы и зла
фильм ужасов
США, 2020
Аутло
драма, мелодрама
Россия, 2021
Вдова
мистический хоррор
Россия, 2020
Игра смерти
триллер, фильм ужасов
Канада, США, Франция, 2017
Мадам Парфюмер
Франция, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен