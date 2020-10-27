Эдуард Оганесян и Наталия Мещанинова примут участие в онлайн-программе рынка Potential Project Market

Объявлена сокращённая программа рынка кинопроектов Potential Project Market 2020, которая пройдёт с 28 по 30 октября в онлайн-формате. Согласно пресс-службе продюсерского центра Potential, в неё войдут видеоинтервью с режиссёрами Эдуардом Оганесяном и Ильёй Аксёновым, режиссёром и сценаристом Наталией Мещаниновой и продюсером Катериной Михайловой, финал совместного с видеосервисом Start конкурса короткого метра «Быстрый старт» и прямые эфиры с организаторами кинорынка. Площадками онлайн-события станут собственная образовательная платформа продюсерского центра Potential Platform и YouTube-канал Potential.
Онлайн-питчинг короткого метра в рамках совместного с видеосервисом Start сценарного конкурса «Быстрый старт» можно будет посмотреть 29 октября в 14:00 на YouTube-канале Potential. В питчинге примут участие проекты, отобранные в шорт-лист. Жюри состоит из креативного продюсера Start Евгения Айвазяна, директора контентного направления Start Михаила Клочкова, продюсера Potential и директора Potential Project Market Александры Алёхиной, креативного продюсера Potential и Potential Project Market Ирины Обидовой, шоураннера и креативного продюсера Start Ирины Сосновой, актрисы Дарьи Мороз и режиссёра Клима Шипенко.
30 октября в 15:00 на YouTube-канале Potential пройдёт стрим о конкурсах Potential с участием Ирины Обидовой и главреда Potential Александра Карманова. В тот же день, в 16:30, проведут стрим о жанрах и форматах в кино и сериалах редакторы Potential Лиза Цыганова и Алексей Олин. Все события будут идти в открытом доступе. Более подробно с программой можно ознакомиться здесь.
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