Стартовали съёмки «Двойника» с Карен Гиллан

В финском городе Тампере начались съёмки научно-фантастического фильма «Двойник» (Dual) с Карен Гиллан, Аароном Полом и Белой Коале. Это первый голливудский релиз, съёмки которого пройдут полностью на территории Финляндии, уточняет пресс-служба офиса по туризму Финляндии Visit Finland.
фото: пресс-служба офиса по туризму Финляндии Visit Finland
Сюжет картины закручен вокруг девушки (Гиллан), которая узнав о своей неизлечимой болезни решается на процедуру клонирования, чтобы облегчить страдания своей семье и близким. Однако, когда она внезапным и чудесным образом исцеляется, то сталкивается с новой проблемой: от клона нельзя просто так отказаться. Все попытки «списать» двойника приводят к санкционированной судом дуэли, которая будет продолжаться до тех пор, пока один из участников не погибнет.
«С тех пор, как я приехал в Тампере более месяца назад, я не перестаю находить здесь вдохновение, — говорит режиссёр фильма Райли Стернс. — То, что я вижу вокруг себя, безусловно, повлияло и отчасти внесло изменения в сценарий фильма. Я очень рад, что зрители увидят мир, который мы можем создать на экране благодаря съёмкам здесь».
фото: пресс-служба офиса по туризму Финляндии Visit Finland
Производство ленты получает поддержку от Business Finland и Film Tampere. В съёмках задействовано около 100 финских профессионалов в области кино. Как отмечает директор Film Tampere Илкка Рахконен, «это очень важная возможность для Финляндии и Тампере. Мы приложили много усилий для развития инфраструктуры и стимулированию интереса для киноиндустрии. Я рад, что Тампере наконец становится ведущим международным центром съёмок».
Финляндия поддерживает стабильно низкий уровень коронавируса. Тем не менее, были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности актеров, съёмочной группы и обслуживающего персонала. По словам исполнительного директора Finland Promotion Services, Business Finland Пааво Вирккунена, «страна предлагает исключительные условия для художественных, документальных, сериальных, игровых и анимационных фильмов, основанные не только на нашем отраслевом опыте, но и стабильной производственной среде в Финляндии. Благодаря сотрудничеству между продюсерским центром XYZ Films, финскими партнёрами и властями, а также следованию высоким стандартам безопасности, мы смогли создать условия, при которых съёмки стали возможны даже несмотря на пандемию».
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