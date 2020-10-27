Пётр Фёдоров приступит к расследованию дела о дятловцах 16 ноября

Премьера восьмисерийного драматического триллера Евгения Никишова, Валерия Федоровича и Ильи Куликова «Перевал Дятлова», посвящённого гибели группы студентов в походе на севере Свердловской области в 1959 году, состоится на ТНТ и Premier 16 ноября в 22.00. Это и драматический триллер с двумя параллельными сюжетными линиями, и документальная драма, которая создавалась на основе дневников дятловцев, закрытых материалов следствия 50-х годов, а также материалов доследования 2000-х, и изобретательный киносериалл, снятый на плёнку под художественным руководством Павла Костомарова, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала ТНТ
В сериале две равноценные сюжетные линии: первая — о восхождении группы Дятлова, которая станет художественной реконструкцией их похода и подготовки к нему. И вторая — расследование трагедии майором КГБ Олегом Костиным (Пётр Фёдоров), отправленным из Москвы в городок Ивдель сразу после того, как были обнаружены тела. По сюжету Костин прошёл Великую Отечественную войну, которая лишила его семьи и наделила необычным даром — иногда он может видеть и чувствовать неочевидные вещи. Это поможет ему расследовать трагедию особым способом и узнать, что с самого начала поход дятловцев сопровождался странными, мистическими, рационально необъяснимыми событиями.
«Майор Олег Костин и история про Перевал Дятлова меня зацепили. И жанровым расширением, которое мне всегда интересно, и, самое главное, темой, которая мне близка. В "Перевале Дятлова" есть ловкий момент — два фильма в одном: про расследование Костина и про поход дятловцев. По сути, они связаны только фактом гибели туристов. Но так только кажется. А что касается темы — для меня это история про невозможность себя простить. Сейчас мне 38 лет, и я помню, как родители предупреждали меня о том, что с возрастом я буду иначе расставлять акценты. Возможности отмотать пленку назад не будет. И вот эта невозможность вернуться назад и простить себя может травмировать на всю жизнь любого из нас. Что такое забыть, что такое простить, это одно и то же или нет? И что такое моральный долг? Пучина рефлексий мешает жить Олегу Костину. Но всегда наступает момент, когда надо эти клубки рубить. Без любви здесь никак. Очень верю в наш фильм», — рассказал Пётр Фёдоров.
На Берлинале 2020 года «Перевал Дятлова» был куплен для мирового показа компанией Beta Films. В ноябре состоится мировая премьера сериала в рамках основной конкурсной программы Женевского кинофестиваля.
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