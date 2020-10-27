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Пётр Фёдоров приступит к расследованию дела о дятловцах 16 ноября

27 октября
2020 год

Новости кино >>
27 октября 2020
Премьера восьмисерийного драматического триллера Евгения Никишова, Валерия Федоровича и Ильи Куликова «Перевал Дятлова», посвящённого гибели группы студентов в походе на севере Свердловской области в 1959 году, состоится на ТНТ и Premier 16 ноября в 22.00. Это и драматический триллер с двумя параллельными сюжетными линиями, и документальная драма, которая создавалась на основе дневников дятловцев, закрытых материалов следствия 50-х годов, а также материалов доследования 2000-х, и изобретательный киносериалл, снятый на плёнку под художественным руководством Павла Костомарова, сообщает пресс-служба телеканала.

Пётр Фёдоров приступит к расследованию дела о дятловцах 16 ноября
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

В сериале две равноценные сюжетные линии: первая — о восхождении группы Дятлова, которая станет художественной реконструкцией их похода и подготовки к нему. И вторая — расследование трагедии майором КГБ Олегом Костиным (Пётр Фёдоров), отправленным из Москвы в городок Ивдель сразу после того, как были обнаружены тела. По сюжету Костин прошёл Великую Отечественную войну, которая лишила его семьи и наделила необычным даром — иногда он может видеть и чувствовать неочевидные вещи. Это поможет ему расследовать трагедию особым способом и узнать, что с самого начала поход дятловцев сопровождался странными, мистическими, рационально необъяснимыми событиями.

Компанию Фёдорову составили Мария Луговая, Егор Бероев, Алексей Вертков, Иван Мулин, Максим Емельянов, Александр Метёлкин, Андрей Добровольский, Алексей Кирсанов, Алексей Бардуков, Владимир Симонов, Павел Ворожцов, Андрей Арзяев, Алексей Сергеев, Азамат Нигманов, Артём Семакин, Максим Костромыкин, Александр Коновалов, Полина Чернышова, Ирина Лукина и Маша Мацель.



«Майор Олег Костин и история про Перевал Дятлова меня зацепили. И жанровым расширением, которое мне всегда интересно, и, самое главное, темой, которая мне близка. В "Перевале Дятлова" есть ловкий момент — два фильма в одном: про расследование Костина и про поход дятловцев. По сути, они связаны только фактом гибели туристов. Но так только кажется. А что касается темы — для меня это история про невозможность себя простить. Сейчас мне 38 лет, и я помню, как родители предупреждали меня о том, что с возрастом я буду иначе расставлять акценты. Возможности отмотать пленку назад не будет. И вот эта невозможность вернуться назад и простить себя может травмировать на всю жизнь любого из нас. Что такое забыть, что такое простить, это одно и то же или нет? И что такое моральный долг? Пучина рефлексий мешает жить Олегу Костину. Но всегда наступает момент, когда надо эти клубки рубить. Без любви здесь никак. Очень верю в наш фильм», — рассказал Пётр Фёдоров.

На Берлинале 2020 года «Перевал Дятлова» был куплен для мирового показа компанией Beta Films. В ноябре состоится мировая премьера сериала в рамках основной конкурсной программы Женевского кинофестиваля.
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