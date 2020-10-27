Высшая школа кино «Арка» подготовит кадры для киноиндустрии в регионах

Высшая школа кино «Арка»
запускает годовую всероссийскую образовательную программу Master in Filmmaking (Мастер Кинопроизводства) по подготовке кадров для киноиндустрии в регионах. Она представляет собой 10 модулей – очных и заочных, а её общий объём такой же, как и на московских программах киношколы. Слушателям не нужно будет переезжать на целый год в столицу: пять модулей они пройдут в дистанционном режиме и столько же очно – в ближайшем к ним региональном учебном центре «Арки». Жители Северо-Западного федерального округа приезжают в Санкт-Петербург, Сибирского ФО — в Новосибирск, Уральского ФО — в Екатеринбург, Приволжского ФО — в Нижний Новгород, Южного ФО — в Ростов-на-Дону. Также предполагаются выездные модули в Сочи и в Москве, где будет проходить практика и защита дипломных проектов.
Согласно пресс-службе школы, проект позволит охватить качественным кинообразованием тех граждан России, которые не могут себе позволить на год оторваться от семьи и работы. При этом региональный курс в полтора раза дешевле московских программ, и в его стоимость включено проживание во время выездных модулей. Набор стартует уже в октябре, а обучение – в январе 2021-го.
«Регионы будут учиться у тех же преподавателей и получат столько же знаний, навыков, что и москвичи, –
говорит директор Высшей школы кино «Арка» Вячеслав Ширяев. – Открывать полноценные киношколы в регионах и гарантировать высокий стандарт образовательной услуги, сравнимый с московским, увы, невозможно. Мы нашли оптимальный вариант, обеспечивающий равный доступ к качественному кинообразованию для большинства жителей страны».
У выпускников региональной образовательной программы также будет шанс попасть в «большую» киноиндустрию благодаря партнёрству с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), объединяющей 35 компаний-лидеров киноиндустрии, ежегодно производящих более 60% аудиовизуальной продукции в стране. АПКиТ заинтересована в развитии регионов в сфере кинематографии и подготовке квалифицированных кадров во всех федеральных округах России.
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