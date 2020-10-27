Третий сезон «Скорой помощи» с Гошей Куценко начнётся в начале ноября

«Наконец-то мы все дождались премьеры третьего сезона нашего любимого сериала "Скорая помощь". Я получаю очень много писем, сообщений, комментариев с благодарностью от зрителей, и это очень приятно. Действительно, сериал стал народным и объединил практически все поколения – от самых маленьких до взрослого поколения. Все они с нетерпением ждали новых серий и сопереживали судьбам героев. Не буду спойлерить и лишать вас удовольствия сполна пережить историю с нашими героями в новом сезоне, но скажу, что будет много любви, борьбы, интриг, а в конце всех ждёт очень неожиданный поворот событий. Буду смотреть вместе со всей страной. Надеюсь, и посмеёмся, и всплакнём все вместе», — говорит Екатерина Волкова.
В финале второго сезона Кулыгина (Куценко) приглашают на экзамен в сертификационную комиссию. Он успешно его сдаёт и готовится стать врачом в бригаде скорой помощи. Но довести это дело до конца Косте так и не удаётся – он пропадает. В третьей части история продолжит развиваться. В то время, как Рая (Доможирова) будет переживать из-за пропажи Кости, Арефьева (Волкова) – злиться, а коллеги над этим шутить, на подстанции появятся два новых сотрудника – водитель Камышов (Дмитрий Прокофьев), испытывающий к женщинам особую страсть, и фельдшер Лера (Ксения Мон Сор), которая станет для семьи Ломагина угрозой. В свою очередь Рыков (Баранчеев) начнёт подозревать возлюбленную во вновь вспыхнувших к бывшему мужу чувствах, а тайны прошлого подвергнут отношения Тани (Анастасия Моргун) и Ушакова (Куликов) серьёзным испытаниям.
фото: пресс-служба телеканала НТВ
По словам Марины Доможировой, «третий сезон – мой любимый. Он добрее, искреннее, про настоящих и честных людей. Если во второй части было больше экшена: наши герои постоянно переезжали из одного места в другое, спасали и реанимировали людей, то в третьей части будет больше душевности и эмоциональной составляющей. Я не могу сейчас раскрыть всех подробностей, но могу сказать, что именно в этом сезоне наконец произойдёт долгожданная развязка многих важных событий».
Помимо того, что герои будут решать проблемы личной жизни, их ждёт также множество новых подвигов: они будут принимать роды в необычном месте, спасать людей от фантомных болей, укусов животных, помогать человеку с паническим страхом врачей и многое-многое другое.
«У нас замечательные костюмеры, гримёры, реквизиторы. В предыдущих сезонах наши герои ходили в летней форме. В третьем же сезоне у них появится обновка – зимняя форма. Это очень тёплые синтепоновые костюмы, и мы в них похожи на телепузиков. Играть в них, конечно, было не просто, так как многие сцены снимались в павильонах, где было довольно жарко, но мы поддерживали друг друга, подбадривали и в итоге справились», — вспоминает Марина Доможирова.
обсуждение >>