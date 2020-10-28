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Завершились съёмки фильма «Крошка» про маму-подростка

28 октября
2020 год

Новости кино >>
28 октября 2020
В Санкт-Петербурге закончились съёмки полнометражного игрового дебюта Лены Ланских «Крошка», который начинали снимать под рабочим названием «Молочная девочка». Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании СТВ, отвечающей за производство картины при поддержке Министерства культуры РФ.

Завершились съёмки фильма «Крошка» про маму-подростка
фото: пресс-служба кинокомпании СТВ

Главная героиня фильма — 15-летняя Вика в исполнении дебютантки Анастасии Струковой. Ещё вчера она была обычным подростком, а теперь – молодая мама. Косые взгляды взрослых, насмешки сверстников, невыносимая ответственность – проблем всё больше и больше, а Вика как будто осталась совсем одна, мир от неё отвернулся. Точнее, теперь не одна. Рядом – ребёнок.

В картине также сыграли Ольга Малахова, Иван Ивашов, Вячеслав Баранов, Владимир Шабельников, Татьяна Тихменёва, Татьяна Воротникова, Виктор Граков, Антон Ксенев, Анна Григорчук, Татьяна Аптикеева, Мария Новикова и другие актёры. Продюсерами выступили Сергей Сельянов и Наталья Дрозд. За визуальную составляющую отвечают оператор Михаил Вейценфельд и художник-постановщик Пётр Балабанов.
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Стартовали съемки дебютного фильма Лены Ланских «Молочная девочка»
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Татьяна АптикееваВячеслав Баранов (II)Михаил ВейценфельдТатьяна ВоротниковаВиктор ГраковАнна ГригорчукНаталья ДроздИван ИвашовАнтон КсеневЛена ЛанскихОльга МалаховаМария Новикова (II)Сергей СельяновТатьяна ТихменёваВладимир Шабельников
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Завершились съёмки фильма «Крошка» про маму-подростка фотографии
Завершились съёмки фильма «Крошка» про маму-подростка фотографии
Завершились съёмки фильма «Крошка» про маму-подростка фотографии
Завершились съёмки фильма «Крошка» про маму-подростка фотографии
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