Завершились съёмки фильма «Крошка» про маму-подростка

В Санкт-Петербурге закончились съёмки полнометражного игрового дебюта Лены Ланских «Крошка», который начинали снимать под рабочим названием «Молочная девочка». Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании СТВ, отвечающей за производство картины при поддержке Министерства культуры РФ.
фото: пресс-служба кинокомпании СТВ
Главная героиня фильма — 15-летняя Вика в исполнении дебютантки Анастасии Струковой. Ещё вчера она была обычным подростком, а теперь – молодая мама. Косые взгляды взрослых, насмешки сверстников, невыносимая ответственность – проблем всё больше и больше, а Вика как будто осталась совсем одна, мир от неё отвернулся. Точнее, теперь не одна. Рядом – ребёнок.
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