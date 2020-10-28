Основатель Chill Антон Калинкин и главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов рассказали о развитии веб-сериалов

Международный открытый молодёжный фестиваль телевизионных программ и фильмов «Телемания» провёл паблик-ток на тему «Погружение в Chill. Что сейчас происходит с веб-сериалами?». В качестве спикеров выступили генеральный продюсер Realist Web Fest, учредитель The Digital Reporter, основатель веб-кинотеатра Chill Антон Калинкин и главный редактор Кино-Театр.Ру, директор по развитию веб-кинотеатра Chill Жан Просянов.
Участники обсудили, как интернет-пространство всё больше монополизирует экономику внимания. VOD-платформы продолжают множиться и развиваться, необратимо меняя всю мировую теле- и киноидустрию и смещая акцент на веб-сериалы, новый уникальный формат короткого контента. Пандемия и локдауны лишь усиливают эту тенденцию: в России появляется платформа Chill, позволяющая выбрать видео для просмотра по эмодзи и обещающая самый короткий путь к эмоции без отрыва от персонального гаджета. На дискуссии также ответили на вопросы о том, что происходит в цифровой среде сейчас и каковы очертания и тренды недалёкой дивной новой реальности.
фото: пресс-служба Chill
Фестиваль «Телемания» учреждён Институтом кино и телевидения (ГИТР) в 2003 году, проводится при патронаже Международной академии телевидения и радио (IATR). В 2020-м смотр получил грантовую поддержку Федерального агентства по делам молодёжи. В рамках «Телемании» проходят «Индустриальные среды», публичные дискуссии с профессионалами кино, телевидения, рекламы и медиа.
Генеральными партнёрами онлайн-стримов являются ВКонтакте и Смотри Mail.ru, а информационными партнёрами — Искусство кино, Кино-Театр.ру, Moviestart, Версия, Дни.ру, Cinemotion, Nation News, ПрофиСинема, tvkinoradio, ТВкинорадио, Киноафиша, Cinemaplex, ЦКК "Мотор", CinePromo, АртМосковиа, Типичная Москва и РаботникиТВ.
обсуждение >>