START и «МегаФон» заключили выгодную сделку

Всероссийский оператор цифровых возможностей «МегаФон» приобретает долю в «Диджитал медиа холдинг» («ДМХ»), головной компании START. Вхождение стратегического инвестора позволит видеосервису продолжить укреплять позиции на рынке. Согласно пресс-службе сервиса, сделка будет реализована в два этапа, в результате доля «МегаФона» в компании составит 33,8%. В «ДМХ» входят видеосервис START и одноимённая студия, а также дистрибьютер All Media. Основная доля и контроль сохранятся за текущими акционерами и основателями холдинга.
«START – самый быстрорастущий игрок рынка OTT видеосервисов в России, лидер производства премиального контента для диджитал среды. "МегаФон" как акционер будет поддерживать дальнейшее укрепление лидерских позиций START на рынке – в ближайшие три года мы готовы инвестировать в развитие компании до 5 млрд рублей, —
отметил генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян. – МегаФон ТВ и START – два комплементарных актива с разными бизнес-моделями – маркетплейс и моноподписка с уникальным контентом, аудитории сервисов не пересекаются. Сделка не предполагает структурных изменений для START или эксклюзивных условий сотрудничества».
Аудитория START состоит из более одного миллиона платящих пользователей, сервис доступен русскоговорящей аудитории по всему миру. Сейчас видеосервис занимает 6% рынка в платном сегменте, за первое полугодие 2020-го рост выручки START составил 362,9% в сравнении с аналогичным периодом 2019-го.
По словам генерального директора видеосервиса START Юлии Миндубаевой
, «это первая сделка по привлечению внешнего инвестора в START. За три года холдинг доказал состоятельность своей бизнес-модели, став самым быстрорастущим игроком на рынке, и нам было важно на этом этапе привлечь именно стратегического инвестора. Появление стратегического партнёра в лице компании "МегаФон" – важное событие, открывающее новые возможности для эффективного роста бизнеса. Платформа уже вышла на операционную прибыль и самоокупаемость, поэтому инвестиции "МегаФон" будут направлены прежде всего на увеличение объёмов производства оригинального контента и развитие новых смежных направлений бизнеса».
START обладает уникальной продюсерской экспертизой по производству премиальных сериалов и фильмов. За прошедшие три года видеосервис запустил более 30 оригинальных проектов, созданных собственной студией, в том числе «Содержанки
», «Бывшие
», «257 причин, чтобы жить
», «Шторм
», «Лучше, чем люди
», «Вне игры
», «Текст
», «Отель "Белград"
», а также премьеры этой осени – сериалы «Хороший человек
», «Шерлок в России
» и другие. В разработке START более 50 проектов, включая ориентированные на семейную и детскую аудиторию.
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