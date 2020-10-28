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Ларс Айдингер учит несуществующий язык в трейлере фильма «Уроки фарси»

28 октября
2020 год

Новости кино >>
28 октября 2020
В сети появился официальный трейлер драмы «Уроки фарси» Вадима ПерельманаКупи меня»).


Фильм рассказывает о событиях 1942 года в оккупированной Европе. Жиль Кремье, бельгиец еврейского происхождения, оказавшись в концлагере, выдает себя за перса - для него это единственная возможность остаться в живых. Это ложь действительно спасает ему жизнь, но Жиль даже не может себе представить, какой ценой. Немецкие солдаты, довольные таким редким уловом, приводят Жиля к Клаусу Коху, повару в концлагере, который мечтает, как только закончится война, уехать в Иран и открыть там ресторан. Кох ищет настоящего перса, который научит его говорить на персидском языке. Так начинается история Жиля Кремье и Клауса Коха - еврея и немца, узника и тюремщика, ученика и учителя.

Ларс Айдингер учит несуществующий язык в трейлере фильма «Уроки фарси»

Главные роли в картине сыграли Науэль Перес Бискаярт, Ларс Айдингер, Леони Бенеш, Йонас Най, Александр Байер, Софья Гершевич и Давид Шюттер. Продюсерами выступили Илья Стюарт, Мурад Османн, Павел Буря, Илья Цофин, Вадим Перельман, Тимур Бекмамбетов и Рауф Атамалибеков.

В российский прокат лента «Уроки фарси» выйдет весной 2021 года.
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Ларс Айдингер учит несуществующий язык в трейлере фильма «Уроки фарси» фотографии
Ларс Айдингер учит несуществующий язык в трейлере фильма «Уроки фарси» фотографии
Ларс Айдингер учит несуществующий язык в трейлере фильма «Уроки фарси» фотографии
Ларс Айдингер учит несуществующий язык в трейлере фильма «Уроки фарси» фотографии
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