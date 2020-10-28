Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Киностудия Горького на «Ночи искусств» представит фестиваль «Саундтрек»

28 октября
2020 год

Новости кино >>
28 октября 2020
В рамках ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь искусств-2020» 3 ноября в 18.00 в Музее космонавтики на ВДНХ Киностудия имени М. Горького проведёт концерт, на котором молодые музыканты Москвы исполнят в современной аранжировке всеми любимые песни из популярных советских фильмов. Об этом рассказала генеральный директор студии Юлиана Слащёва на пресс-конференции, проведённой ТАСС в онлайн-формате по поводу предстоящей акции.

По словам Слащёвой, киностудия будет впервые участвовать в «Ночи искусств». На концерте, который будет доступен онлайн на сайте акции, можно будет услышать такие знаменитые песни, как «Песня о далёкой родине» из «Семнадцати мгновений весны», «Нежность» Александры Пахмутовой из «Трёх тополей на Плющихе», «Позвони мне, позвони» из «Карнавала» на музыку Максима Дунаевского и «Прекрасное далёко» Евгения Крылатова из «Гостьи из будущего».

Киностудия Горького на «Ночи искусств» представит фестиваль «Саундтрек»
фото: artmoskovia.ru

«Этот концерт представит целую серию будущих мероприятий киностудии Горького и Московского продюсерского центра и объявит наш большой новый проект, это фестиваль музыки в кино "Саундтрек". Фестиваль мы собираемся сделать ежегодным и проводить его в рамках Ночи искусств каждый год. Он был впервые организован в этом году при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В рамках проекта в этом году любимые песни киностудии Горького споют все желающие музыкальные группы и вокалисты по всей стране. 3 ноября начинается первый московский этап этого конкурса. Концерт покажет всем молодым творческим группам, как сегодня можно исполнить старые, легендарные, любимые песни. Конкурс будет проходить поэтапно, сначала будет онлайновый этап, а завершится всё в декабре финальным концертом», — отметила Слащёва.

Помимо гендиректора киностудии имени Горького, в пресс-конференции также приняли участие заместитель министра культуры РФ Максим Ксензов, начальник Управления координации общегородских программ Департамента культуры города Москвы Ака Марзаева, генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова и арфист, композитор Александр Болдачев. Участники онлайн-беседы рассказали о лекции в Театре кукол имени Образцова, ZOOM-спектакле «Пленные духи» по пьесе братьев Пресняковых, концерте, посвящённом творчеству композитора Андрея Петрова, и других интересных мероприятий. С программой акции, которая пройдёт в Москве в восьмой раз с 3 по 4 ноября, можно ознакомиться на сайте Культура.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Киностудия Горького озвучила планы на будущее
Киностудия им. Горького разместит более 500 фильмов на своем YouTube-канале
Киностудия имени Горького займется не только игровым, но и документальным кино
персоны
Максим ДунаевскийЕвгений КрылатовАлександра ПахмутоваАндрей Петров (II)Владимир Пресняков (II)Олег ПресняковЮлиана Слащёва
фильмы
Гостья из будущегоКарнавалСемнадцать мгновений весныТри тополя на Плющихе
театры
Театр кукол им. С.В.Образцова

анонс

День рождения >>

Марина Блейк
Роман Грибков
Валерий Зубарев
Галина Логинова
Роза Макагонова
Екатерина Молоховская
Сергей Сазонтьев
Михаил Трухин
Руслан Ягудин
Джон Боулс
Нино Кастельнуово
Колюш
Джулия Робертс
Мэтт Смит
Хоакин Феникс
Иларион Чобану
все родившиеся 28 октября >>

Афиша кино >>

Сияние
триллер, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, 1980
Ведьмы
детский фильм, комедия, мистика, приключения, семейное кино, фильм ужасов, фэнтези, экранизация
США, 2020
Дедушка НЕлегкого поведения
детский фильм, комедия, семейное кино, экранизация
США, 2020
Ночной конвой
детектив, драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Франция, 2020
Папина дочка
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Франция, 2020
Как Надя пошла за водкой
Россия, 2020
Крёстная мама
комедия, криминальный фильм
Франция, 2020
Пустошь тьмы и зла
фильм ужасов
США, 2020
Аутло
драма, мелодрама
Россия, 2021
Вдова
мистический хоррор
Россия, 2020
Игра смерти
триллер, фильм ужасов
Канада, США, Франция, 2017
Мадам Парфюмер
Франция, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен