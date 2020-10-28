Киностудия Горького на «Ночи искусств» представит фестиваль «Саундтрек»

В рамках ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь искусств-2020
» 3 ноября в 18.00 в Музее космонавтики на ВДНХ Киностудия имени М. Горького проведёт концерт, на котором молодые музыканты Москвы исполнят в современной аранжировке всеми любимые песни из популярных советских фильмов. Об этом рассказала генеральный директор студии Юлиана Слащёва
на пресс-конференции, проведённой ТАСС
в онлайн-формате по поводу предстоящей акции.
По словам Слащёвой, киностудия будет впервые участвовать в «Ночи искусств». На концерте, который будет доступен онлайн на сайте акции, можно будет услышать такие знаменитые песни, как «Песня о далёкой родине
» из «Семнадцати мгновений весны
», «Нежность
» Александры Пахмутовой
из «Трёх тополей на Плющихе
», «Позвони мне, позвони
» из «Карнавала
» на музыку Максима Дунаевского
и «Прекрасное далёко
» Евгения Крылатова
из «Гостьи из будущего
».
«Этот концерт представит целую серию будущих мероприятий киностудии Горького и Московского продюсерского центра и объявит наш большой новый проект, это фестиваль музыки в кино "Саундтрек". Фестиваль мы собираемся сделать ежегодным и проводить его в рамках Ночи искусств каждый год. Он был впервые организован в этом году при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В рамках проекта в этом году любимые песни киностудии Горького споют все желающие музыкальные группы и вокалисты по всей стране. 3 ноября начинается первый московский этап этого конкурса. Концерт покажет всем молодым творческим группам, как сегодня можно исполнить старые, легендарные, любимые песни. Конкурс будет проходить поэтапно, сначала будет онлайновый этап, а завершится всё в декабре финальным концертом», —
отметила Слащёва.
Помимо гендиректора киностудии имени Горького, в пресс-конференции также приняли участие заместитель министра культуры РФ Максим Ксензов
, начальник Управления координации общегородских программ Департамента культуры города Москвы Ака Марзаева
, генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова
и арфист, композитор Александр Болдачев
. Участники онлайн-беседы рассказали о лекции в Театре кукол имени Образцова
, ZOOM-спектакле «Пленные духи
» по пьесе братьев Пресняковых
, концерте, посвящённом творчеству композитора Андрея Петрова
, и других интересных мероприятий. С программой акции, которая пройдёт в Москве в восьмой раз с 3 по 4 ноября, можно ознакомиться на сайте Культура
.
обсуждение >>