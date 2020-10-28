Российская кинотеатральная отрасль получит от правительства 4,2 млрд рублей

Кинотеатральная отрасль в связи с пандемией коронавируса получит поддержку от правительства Российской Федерации до конца текущего года в размере 4,2 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС
со ссылкой на советника президента РФ по культуре Владимира Толстого
.
По его словам, «определена предельная сумма возможной поддержки этого сектора в размере 4,2 млрд рублей, которые до конца нынешнего года будут выделены правительством из резервного фонда для того, чтобы, действительно, "удержать на плаву"»
отрасль.
Впрочем, порядок и механизм выплаты пока не утвердили.
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