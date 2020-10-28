Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Российская кинотеатральная отрасль получит от правительства 4,2 млрд рублей

28 октября
2020 год

Новости кино >>
28 октября 2020
Кинотеатральная отрасль в связи с пандемией коронавируса получит поддержку от правительства Российской Федерации до конца текущего года в размере 4,2 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника президента РФ по культуре Владимира Толстого.

Российская кинотеатральная отрасль получит от правительства 4,2 млрд рублей
фото: vse42.ru

По его словам, «определена предельная сумма возможной поддержки этого сектора в размере 4,2 млрд рублей, которые до конца нынешнего года будут выделены правительством из резервного фонда для того, чтобы, действительно, "удержать на плаву"» отрасль.

Впрочем, порядок и механизм выплаты пока не утвердили.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Утверждена дата возобновления работы российских кинотеатров
Российские кинотеатры могут потерять около 48 млрд рублей за 2020 год
Роспотребнадзор и Министерство культуры утвердили рекомендации по работе кинотеатров
Российская киноиндустрия из-за пандемии потеряет около 150 млрд рублей за три года
Минкультуры рекомендовало кинотеатрам приостановить деятельность
Поиск по меткам
деньгиКиноиндустриякоронавирус
персоны
Владимир Толстой

анонс

День рождения >>

Марина Блейк
Роман Грибков
Валерий Зубарев
Галина Логинова
Роза Макагонова
Екатерина Молоховская
Сергей Сазонтьев
Михаил Трухин
Руслан Ягудин
Джон Боулс
Нино Кастельнуово
Колюш
Джулия Робертс
Мэтт Смит
Хоакин Феникс
Иларион Чобану
все родившиеся 28 октября >>

Афиша кино >>

Сияние
триллер, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, 1980
Ведьмы
детский фильм, комедия, мистика, приключения, семейное кино, фильм ужасов, фэнтези, экранизация
США, 2020
Дедушка НЕлегкого поведения
детский фильм, комедия, семейное кино, экранизация
США, 2020
Ночной конвой
детектив, драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
Франция, 2020
Папина дочка
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Франция, 2020
Как Надя пошла за водкой
Россия, 2020
Крёстная мама
комедия, криминальный фильм
Франция, 2020
Пустошь тьмы и зла
фильм ужасов
США, 2020
Аутло
драма, мелодрама
Россия, 2021
Вдова
мистический хоррор
Россия, 2020
Игра смерти
триллер, фильм ужасов
Канада, США, Франция, 2017
Мадам Парфюмер
Франция, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен