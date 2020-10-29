В жюри фестиваля «Телемания-2020» вошли продюсер Наталья Дрозд и оператор Олег Лукичёв

Объявлен состав жюри Международного открытого молодёжного фестиваля телевизионных программ и фильмов «Телемания-2020». По сложившейся традиции президентом судейского состава стал телеведущий Дмитрий Дибров, уточняет пресс-служба смотра.
фото: пресс-служба фестиваля
В состав профессионального жюри вошли продюсер кинокомпании СТВ Наталья Дрозд, оператор Олег Лукичёв, художник-постановщик Сергей Февралёв, медиаменеджер, генеральный продюсер и основатель компании SPACE Production Екатерина Ласкари, программный директор Центра документального кино и платформы Nonfiction.film Мария Готлиб, главный режиссёр телеканала RTVI US Михаил Романовский, кандидат филологических наук, академик Международной Академии Телевидения и Радио Мария Магронт-Ахвледиани, главный редактор сайта Moviestart Юлия Волкова, заместитель исполнительного директора Международной академии телевидения и радио (IATR), государственный советник Российской Федерации Дмитрий Заслуев, заместитель директора Российского государственного архива кинофотодокументов (РГФКФД) Римма Моисеева и киновед, советник Ассоциации технических университетов Константин Огнев.
Молодёжное жюри представлено студентами старших курсов Института кино и телевидения (ГИТР). Итоги будут традиционно подведены 21 ноября во Всемирный день телевидения.
Конкурсная программа фестиваля состоит из четырёх секций. На основной конкурс принимаются учебные, курсовые, дипломные и самостоятельные работы студентов российских и зарубежных вузов, обучающихся по программам высшего образования. В секции «Телемания Junior» участвуют работы учащихся общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведений. На конкурсе «Телемания Individual» рассматриваются работы независимых авторов не старше 35 лет. А в категории «Телемания Professional» принимают участие работы преподавателей, занимающихся профессиональной деятельностью в области кино и телевидения, академиков и профессионалов телеиндустрии.
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