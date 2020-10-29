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Драмеди «Сама дура» о сёстрах-подростках стартует 5 ноября

29 октября
2020 год

Новости кино >>
29 октября 2020
Зрители Ivi 5 ноября смогут посмотреть первые четыре серии драмеди «Сама дура» на сервисе, но уже 3 ноября в 18.00 два пилотных выпуска будут доступны к предпросмотру в группе Ivi ВКонтакте. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра. 

Драмеди «Сама дура» о сёстрах-подростках стартует 5 ноября
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Ivi

Новую драму о сёстрах её авторы называют «честным разговором о современной жизни подростков на их языке». Главные роли в сериале исполнили талантливые 14-летние актрисы Елизавета Ищенко и Полина Гухман. По сюжету, их героини немного старше — им 16 и 17 лет. Старшая, Кристина, — проблемная бунтарка, за сложным и противоречивым характером которой трудно рассмотреть по-настоящему искреннего и ранимого человека. Младшая сестра, Маша, от рождения не имеет зрения, поэтому родители ей во всём потакают. Однако Маша вовсе не так беззащитна, как может показаться, и с лёгкостью манипулирует людьми. 

Каждая серия драмеди — это обыгрывание ситуации, знакомой почти каждому тинейджеру. Авторы не обошли стороной самые острые подростковые темы: влюблённость, первый секс, предательство, наркотики, поиск своего пути в жизни, буллинг. Как и обычные подростки, сёстры совершают ошибки, обжигаются, ехидничают, спорят с родителями и учителями, но, несмотря на все конфликты, в критических ситуациях они всё же помогают друг другу.



Режиссёр сериала Анна Зайцева несколько лет назад сняла короткометражный фильм «Сама дура», который собрал более 30 млн просмотров на YouTube и, по сути, стал основой для драмеди. В сериале, получившим грант от АНО «ИРИ», Анна также отдала дань короткому метру: каждый из десяти эпизодов длится всего 15 минут. 

У каждого эпизода будет своя музыкальная тема. Над ней работала поп-группа из Санкт-Петербурга «Ритуальные услуги», которая написала и трек для титров. В сериале также прозвучит музыка 19-летней Алёны Швец — певицы и автора музыки в стиле постбард, актёров и музыкантов Ивана Злобина и Богдана Голущука.
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Драмеди «Сама дура» о сёстрах-подростках стартует 5 ноября фотографии
Драмеди «Сама дура» о сёстрах-подростках стартует 5 ноября фотографии
Драмеди «Сама дура» о сёстрах-подростках стартует 5 ноября фотографии
Драмеди «Сама дура» о сёстрах-подростках стартует 5 ноября фотографии
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