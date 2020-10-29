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В России сняли веб-сериал «Клик» для зумеров

29 октября
2020 год

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29 октября 2020
В группе ТВ-3 ВКонтакте вышел первый выпуск комедийного веб-сериала «Клик», снятого в скринлайф-формате.

В России сняли веб-сериал «Клик» для зумеров
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

Согласно пресс-службе телеканала, зрителям поведают историю специфических онлайн-отношений студента Яши, блогера Лизы и кид-эдалта Артура в закадровом сопровождении его вечно недовольной жены Светы. Знакомство главных героев, показанное в первой серии, начинается со взаимных оскорблений и насмешек, но очень скоро эти трое понимают, насколько на самом деле нужны друг другу. В каждой из серий им предстоит решать «вопросы жизни и смерти» одного из участников команды: вскрывать посылку из даркнета, сдавать зачёт, скрываться от жены и проходить другие жизненные квесты. И зачастую, решая одну проблему, друзья буду создавать новые.

«Клик» появился на свет по итогам первого акселератора веб-сериалов, проведённого ТВ-3 и 1-2-3 Production в 2019-м. Автором идеи выступил креативный продюсер Андрей Смиян, сценаристами – Максим Кожаев и Александр Базалеев, которые в прошлом играли в КВН и служили в рядах столичной полиции. Главные роли исполнили Иван Злобин, Егор Рыбаков и Алёна Пономарёва.

Каждый выпуск веб-сериала длится не более 15 минут, всего в нём 18 эпизодов. Премьеры новых серий будут проходить в группе ТВ-3 еженедельно.
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