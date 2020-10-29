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Арми Хаммер и Дженнифер Лопес сыграют «Спешную свадьбу»

29 октября
2020 год

Новости кино >>
29 октября 2020
Арми Хаммер и Дженнифер Лопес получили главные роли в новой экшен-комедии Lionsgate «Спешная свадьба» (Shotgun Wedding), уверяет Deadline.

За постановку картины отвечает режиссёр «Идеального голоса» Джейсон Мур. Сценарий доверили Марку Хаммеру и Лиз Меривезер, а в продюсерской команде числится Райан Рейнольдс. О старте съёмок и дате релиза пока ничего неизвестно.


Актёрам предстоит воплотить на экране молодую пару. Дарси и Том организуют свою свадьбу на курорте, но незадолго до церемонии осознают, что уже не так сильно любят друг друга, как в начале своего знакомства. Свадьба из-за этого оказывается под угрозой, но всё становится ещё хуже, когда на торжестве появляются террористы и захватывают всех приехавших родных, близких и друзей парочки в заложники.

По мнению Эрин Вестерман из Lionsgate, «неоспоримый магнетизм Дженнифер и Арми, как вместе, так и по отдельности, делает из них идеальную пару для экшен-комедии. Они оба невероятно смешные актёры, которые также могут показать экшен, но что действительно отличает этот фильм, так это их заразительная химия, которая завладеет экраном. От них будет невозможно отвести глаза».
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