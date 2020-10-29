Арми Хаммер и Дженнифер Лопес сыграют «Спешную свадьбу»

Арми Хаммер
и Дженнифер Лопес
получили главные роли в новой экшен-комедии Lionsgate «Спешная свадьба
» (Shotgun Wedding), уверяет Deadline
.
За постановку картины отвечает режиссёр «Идеального голоса
» Джейсон Мур
. Сценарий доверили Марку Хаммеру
и Лиз Меривезер
, а в продюсерской команде числится Райан Рейнольдс
. О старте съёмок и дате релиза пока ничего неизвестно.
Актёрам предстоит воплотить на экране молодую пару. Дарси и Том организуют свою свадьбу на курорте, но незадолго до церемонии осознают, что уже не так сильно любят друг друга, как в начале своего знакомства. Свадьба из-за этого оказывается под угрозой, но всё становится ещё хуже, когда на торжестве появляются террористы и захватывают всех приехавших родных, близких и друзей парочки в заложники.
По мнению Эрин Вестерман
из Lionsgate, «неоспоримый магнетизм Дженнифер и Арми, как вместе, так и по отдельности, делает из них идеальную пару для экшен-комедии. Они оба невероятно смешные актёры, которые также могут показать экшен, но что действительно отличает этот фильм, так это их заразительная химия, которая завладеет экраном. От них будет невозможно отвести глаза».
обсуждение >>