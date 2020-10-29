Netflix расширит вселенную Assassin’s Creed

Популярная серия игр Assassin’s Creed стараниями стримингового сервиса Netflix растянется до галактических масштабов не только в игровом, но и в телевизионном формате. Согласно THR, в разработку запущено несколько сериалов по миру, придуманному умельцами компании Ubisoft.
Зрителей ожидают игровой, анимационный и аниме-сериалы, основанные на игровой вселенной. За производство отвечают кино- и телевизионные подразделения Ubisoft. Справится ли новая команда лучше, чем Джастин Курзель, снявший в 2016-м «Кредо убийцы» с Майклом Фассбендером, мы узнаем лишь в неопределённом будущем.
Первая часть Assassin’s Creed вышла в 2007 году, и с тех пор серия, повествующая о многовековой тайной борьбе тамплиеров и ассасинов, пополнилась на 20 игр, среди которых немало спи-оффов. В большинстве случаев геймеры играли за ассасинов из далёкого прошлого, куда попадали при помощи «Анимуса». Новая игра серии — «Assassin’s Creed Вальгалла» — выйдет уже 10 ноября на ПК, PlayStation 4 и Xbox One, позднее состоится релиз и на консолях нового поколения.
фото: «Assassin’s Creed Вальгалла»
Летом 2017-го стало известно, что Ади Шанкар следом за анимационной экранизацией Castlevania собирался обратиться к сюжету Assassin’s Creed, однако у него не получилось довести идею до финала.
обсуждение >>