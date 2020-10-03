Специальный выпуск «Южного парка» посвятили пандемии

На телеканале Paramount Comedy 7 октября в 23:30 покажут эксклюзивно в русскоязычной озвучке новую серию 24 сезона знаменитого «Южного парка» под названием «Особый пандемийный», которая затронет самые острые проблемы современности. Это будет первый специальный выпуск в истории шоу, уточняет пресс-служба канала.
фото: пресс-служба телеканала Paramount Comedy
Действие разворачивается во всем знакомом вымышленном городке Саус-Парк в штате Колорадо. Здесь многое изменилось: город охвачен пандемией, герои соблюдают жёсткую социальную дистанцию, а занятия в школах ведут полицейские в защитных масках. В таких условиях многие предприниматели терпят убытки, — но не Рэнди Марш, который увидит в COVID-19 отличную возможность для укрепления его бизнеса и внедрения на рынок нового продукта под названием «особый пандемический».
Над выпуском работала легендарная команда «Южного парка»: создатели шоу Трей Паркер и Мэтт Стоун, а также продюсеры Паркер Стоун и Энн Гарефино в качестве исполнительных продюсеров. Премьера специального выпуска положит начало 24 сезону «Южного парка»: в декабре будет представлен ещё один специальный эпизод, а последующие шесть серий покажут уже в 2021-м.
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