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Конан-варвар перебрался на Netflix

3 октября
2020 год

Новости кино >>
3 октября 2020
Цикл романов Роберта Говарда о Конане-варваре обретёт новую жизнь в виде сериала от Netflix, уверяет Deadline.

Стриминговому сервису удалось приобрести права на создание сериалов и фильмов, и теперь для будущей экранизации ищут сценариста.

Конан-варвар перебрался на Netflix
фото: Арнольд Шварценеггер в образе Конана-варвара

Это будет уже пятая игровая адаптация произведений Говарда. В 1982-м Арнольд Шварценеггер впервые предстал в образе знаменитого героя в картине Джона Милиуса «Конан-варвар», а спустя два года вышел сиквел «Конан-разрушитель». В новом тысячелетии Конаном успел побывать Джейсон Момоа. Существует также сериал с Ральфом Мёллером. В 2017-м по вселенной создали популярную онлайновую ролевую игру Conan Exiles.

В феврале 2018-го стало известно, что сериалом о Хайборийской эре займётся Amazon. Сценарий к шоу подготовил Райан Кондал, а работать над ним собирались режиссёр «Игры престолов» Мигель Сапочник и исполнительный продюсер «Фарго» Уоррен Литлфилд.
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Арнольд Шварценеггер в образе Конана
Арнольд Шварценеггер в образе Конана
Джейсон Момоа в образе Конана
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