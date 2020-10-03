Конан-варвар перебрался на Netflix

Цикл романов Роберта Говарда
о Конане-варваре обретёт новую жизнь в виде сериала от Netflix, уверяет Deadline
.
Стриминговому сервису удалось приобрести права на создание сериалов и фильмов, и теперь для будущей экранизации ищут сценариста.
фото: Арнольд Шварценеггер в образе Конана-варвара
Это будет уже пятая игровая адаптация произведений Говарда. В 1982-м Арнольд Шварценеггер
впервые предстал в образе знаменитого героя в картине Джона Милиуса
«Конан-варвар
», а спустя два года вышел сиквел «Конан-разрушитель
». В новом тысячелетии Конаном успел побывать Джейсон Момоа
. Существует также сериал с Ральфом Мёллером
. В 2017-м по вселенной создали популярную онлайновую ролевую игру Conan Exiles
.
В феврале 2018-го стало известно
, что сериалом о Хайборийской эре займётся Amazon. Сценарий к шоу подготовил Райан Кондал
, а работать над ним собирались режиссёр «Игры престолов
» Мигель Сапочник
и исполнительный продюсер «Фарго
» Уоррен Литлфилд
.
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