Джейми Фокс вновь ощутит в себе силу Электро

Это не первое появление запомнившихся персонажей из предыдущих версий истории про Питера Паркера в киновселенной Marvel и Джона Уоттса. Ранее у Джея Кэя Симмонса, снявшегося в трилогии Сэма Рэйми с Тоби Магуайром, появился шанс вновь предстать в образе Дж. Дж. Джеймсона. Так что идея мультивселенной, на которой построен мультфильм «Человек-паук: Через вселенные», теперь нашла применение и в игровых фильмах.
Съёмки продолжения обновлённого «Человека-паука» начнутся этой осенью, на большие экраны его планируют выпустить 5 ноября 2021 года.
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