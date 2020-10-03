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Джейми Фокс вновь ощутит в себе силу Электро

3 октября
2020 год

Новости кино >>
3 октября 2020
Джейми Фокс вернётся к роли Электро. Согласно THR, актёр, сыгравший в кинокомиксе «Новый Человек-паук: Высокое напряжение» с Эндрю Гарфилдом, предстанет в качестве антагониста в третьей части «Человека-паука», где солирует Том Холланд.

Джейми Фокс вновь ощутит в себе силу Электро
фото: Джейми Фокс в образе Электро

Это не первое появление запомнившихся персонажей из предыдущих версий истории про Питера Паркера в киновселенной Marvel и Джона Уоттса. Ранее у Джея Кэя Симмонса, снявшегося в трилогии Сэма Рэйми с Тоби Магуайром, появился шанс вновь предстать в образе Дж. Дж. Джеймсона. Так что идея мультивселенной, на которой построен мультфильм «Человек-паук: Через вселенные», теперь нашла применение и в игровых фильмах.

Съёмки продолжения обновлённого «Человека-паука» начнутся этой осенью, на большие экраны его планируют выпустить 5 ноября 2021 года.
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