Клинт Иствуд подыскал для себя новый фильм

Клинт Иствуд
поставит фильм «Плач мачо
» (Cry Macho), в котором также исполнит главную роль и выступит продюсером. Об этом сообщает Variety
.
События новой картины 90-летнего режиссёра и актёра развернутся в 70-е годы прошлого века. Пожилому заводчику лошадей предложили 50 тысяч долларов, чтобы он забрал сына от матери-алкоголички и вывез его из Мексики в Техас, где живёт отец мальчика — бывший босс главного героя.
За сценарий отвечают автор оригинальной книги Н. Ричард Нэш
и Ник Шенк
, работавший с Иствудом над картиной «Гран Торино
».
Проект был анонсирован ещё в 2011-м на Каннском кинофестивале. Тогда на ключевую роль претендовал Арнольд Шварценеггер
, но идея так и не была реализована. Иствуд же хотел снять фильм по роману ещё в 1988-м, но отдал предпочтение «Игре в смерть
», где вновь предстал в качестве «Грязного Гарри
».
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