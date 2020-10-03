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Мисс Марвел сыграет дебютантка

3 октября
2020 год

Новости кино >>
3 октября 2020
Дебютантка Иман Веллани воплотит титульного персонажа сериала Marvel о супергероине Мисс Марвел, уверяет Deadline.

Шоураннером многосерийного комикса, который создаётся для сервиса Disney+, числится Биша К. АлиПоловое воспитание»).

Мисс Марвел сыграет дебютантка
фото: cbc.ca

Зрителям поведают о юной супергероине Камале Хан с пакистанскими корнями, умеющей менять размеры своих конечностей и других частей тела. После обнаружения в себе нечеловеческих генов она назвалась в честь Капитана Марвел.

Героиня впервые появилась в комиксах в 2013-м. Через пять лет она засветилась в мультфильме «Восход Marvel: Тайные воины», а в этом году стала центральным персонажем игры Marvel's Avengers.
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