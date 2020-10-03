Мисс Марвел сыграет дебютантка

Дебютантка Иман Веллани
воплотит титульного персонажа сериала Marvel о супергероине Мисс Марвел
, уверяет Deadline
.
Шоураннером многосерийного комикса, который создаётся для сервиса Disney+, числится Биша К. Али
(«Половое воспитание
»).
Зрителям поведают о юной супергероине Камале Хан с пакистанскими корнями, умеющей менять размеры своих конечностей и других частей тела. После обнаружения в себе нечеловеческих генов она назвалась в честь Капитана Марвел
.
Героиня впервые появилась в комиксах в 2013-м. Через пять лет она засветилась в мультфильме «Восход Marvel: Тайные воины
», а в этом году стала центральным персонажем игры Marvel's Avengers
.
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