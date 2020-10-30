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«Год культуры», «Жуки» и «Мир, дружба, жвачка» получат продолжение

30 октября
2020 год

Новости кино >>
30 октября 2020
Телеканал ТНТ анонсировал премьеры 2021 года. Директор канала Роман Петренко рассказал о новинках будущего сезона и уже успешных проектах, которые получат продолжение.

«Год культуры», «Жуки» и «Мир, дружба, жвачка» получат продолжение

Герой «Года культуры» в исполнении Федора Бондарчука продолжит свои попытки выбраться из провинции, а обаятельная мошенница «Света с того света» найдет новые способы заработка. Вторыми сезонами также обзаведутся сериал «Полярный» с Михаилом Пореченковым, комедийные ленты «Жуки», «Патриот» и мелодрама о 1990-х «Мир, дружба, жвачка».

Проект о вечных студентах получит сиквел «Универ. Старики», а «Полицейский с Рублевки» — приквел, посвященный молодости подполковника МВД Яковлева. Образ «Милиционера с Рублевки» воплотит Артём Сучков. Его героя озвучит Сергей Бурунов.

«Год культуры», «Жуки» и «Мир, дружба, жвачка» получат продолжение

В числе новых проектов — «Девушки с Макаровым» с Павлом Майковым в роли опытного и язвительного начальника молодых сотрудниц полиции. Над лентой работали создатели «Интернов», и руководство ТНТ надеется, что этот сериал сможет повторить успех медицинского ситкома. Продолжит линейку картин о сотрудниках правоохранительных органов «1703» с Кузьмой Сапрыкиным, а также «Исправление и наказание» с Анной Михалковой.

Ироничный веб-сериал «#Яжотец» расскажет о приключениях горе-родителя Гоши Куценко. Наладить отношения с родными попытается и Павел Майков в драме «Контакт». А герои комедии «Отпуск» всей семьей отправятся на побережье солнечного Геленджика.

В ленте «Вика Ураган» Аглая Тарасова сыграет молодую женщину, которая случайно загремела в колонию на два года. После освобождения она хочет вернуться к нормальной жизни и забрать сына из интерната. Герои сериала «18+» с Максимом Лагашкиным и Еленой Лядовой решают снять порно-ролики для решения финансовых проблем.
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