«Год культуры», «Жуки» и «Мир, дружба, жвачка» получат продолжение

Телеканал ТНТ
анонсировал премьеры 2021 года. Директор канала Роман Петренко
рассказал о новинках будущего сезона и уже успешных проектах, которые получат продолжение.
Герой «Года культуры
» в исполнении Федора Бондарчука
продолжит свои попытки выбраться из провинции, а обаятельная мошенница «Света с того света
» найдет новые способы заработка. Вторыми сезонами также обзаведутся сериал «Полярный
» с Михаилом Пореченковым
, комедийные ленты «Жуки
», «Патриот
» и мелодрама о 1990-х «Мир, дружба, жвачка
».
Проект о вечных студентах
получит сиквел «Универ. Старики
», а «Полицейский с Рублевки
» — приквел, посвященный молодости подполковника МВД Яковлева. Образ «Милиционера с Рублевки
» воплотит Артём Сучков
. Его героя озвучит Сергей Бурунов
.
В числе новых проектов — «Девушки с Макаровым
» с Павлом Майковым
в роли опытного и язвительного начальника молодых сотрудниц полиции. Над лентой работали создатели «Интернов
», и руководство ТНТ надеется, что этот сериал сможет повторить успех медицинского ситкома. Продолжит линейку картин о сотрудниках правоохранительных органов «1703
» с Кузьмой Сапрыкиным
, а также «Исправление и наказание
» с Анной Михалковой
.
Ироничный веб-сериал «#Яжотец
» расскажет о приключениях горе-родителя Гоши Куценко
. Наладить отношения с родными попытается и Павел Майков в драме «Контакт
». А герои комедии «Отпуск
» всей семьей отправятся на побережье солнечного Геленджика.
В ленте «Вика Ураган
» Аглая Тарасова
сыграет молодую женщину, которая случайно загремела в колонию на два года. После освобождения она хочет вернуться к нормальной жизни и забрать сына из интерната. Герои сериала «18+
» с Максимом Лагашкиным
и Еленой Лядовой
решают снять порно-ролики для решения финансовых проблем.
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