Вторая часть комедии «Неадекватные Люди» выйдет в прокат 10 декабря

По сюжету сиквела Кристина живет с Виталием тихой семейной жизнью, но ее саркастический взгляд на мир не совпадает с идеалами мужчины. Пока она занимается домашними делами, возлюбленный все больше времени уделяет работе, и Кристина начинает подозревать, что это как-то связано с появлением в офисе его молодой помощницы Сони.
К актерскому составу проекта присоединились Никита Санаев, Мария Горячева и Stand Up-комик Андрей Бебуришвили. Дистрибьютором фильма выступит компания MEGOGO Studios.
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