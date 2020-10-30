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Вторая часть комедии «Неадекватные Люди» выйдет в прокат 10 декабря

30 октября
2020 год

Новости кино >>
30 октября 2020
Вторая часть комедии Романа Каримова «Неадекватные люди» выйдет в российский прокат 10 декабря. Ингрид Олеринская, Илья Любимов и Евгений Цыганов вернулись к своим ролям, сообщает пресс-служба проекта.

Вторая часть комедии «Неадекватные Люди» выйдет в прокат 10 декабря
фото: К/ф «Неадекватные Люди 2»

По сюжету сиквела Кристина живет с Виталием тихой семейной жизнью, но ее саркастический взгляд на мир не совпадает с идеалами мужчины. Пока она занимается домашними делами, возлюбленный все больше времени уделяет работе, и Кристина начинает подозревать, что это как-то связано с появлением в офисе его молодой помощницы Сони.

К актерскому составу проекта присоединились Никита Санаев, Мария Горячева и Stand Up-комик Андрей Бебуришвили. Дистрибьютором фильма выступит компания MEGOGO Studios.
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