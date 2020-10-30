«Художественный» перешел в собственность «Сбера»

анонс

Они пройдут обучение с международными экспертами.

Семь российских продюсеров станут участниками программы по копродукции

Вторая часть комедии «Неадекватные Люди» выйдет в прокат 10 декабря

Телеканал ТНТ анонсировал премьерные сериалы 2021 года.

«Год культуры», «Жуки» и «Мир, дружба, жвачка» получат продолжение

29 октября

Netflix расширит вселенную Assassin’s Creed

Стриминговый сервис запустил в разработку игровой, анимационный и аниме-сериалы, основанные на популярной серии игр.