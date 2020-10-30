«Художественный» перешел в собственность «Сбера»

Сбербанк стал единственным владельцем Rambler Group, выкупив у Александра Мамута 45% акций в холдинге, а также кинотеатр «Художественный», сообщают «Ведомости».
фото: Пресс-служба кинотеатра «Художественный»
«Новости и развлекательный контент — важная составляющая любой экосистемы, а Rambler Group — ведущий цифровой медийный ресурс с огромным потенциалом. Мы приложим все усилия, чтобы сделать наши информационные и развлекательные ресурсы ещё более технологичными, интересными и удобными для клиентов», — отметил глава «Сбера» Герман Греф.
После закрытия сделки в планах «Сбера» — инвестирование в технологии медиасервисов, производство собственного контента и расширение каталогов фильмов и сериалов на платформе Okko.
Доля Мамута будет оплачена траншами: он получит 3 млрд рублей сразу по окончании сделки, а вторую часть суммы — в течение года.
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