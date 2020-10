Семь российских продюсеров станут участниками программы по копродукции

фото: roskino.org

Семь российских продюсеров станут участниками программы Eave on demand in Russia и пройдут обучение с международными экспертами по копродукции. Об этом сообщает пресс-служба компании «Роскино», которая организовала данный конкурс.В числе победителей оказалисьс проектом Ивана И. Твердовского Наводнение » по мотивам повестей Евгения Замятина и студентка Университета Новая Сорбонна. Она представит ленту «» о противостоянии поколений, отношениях различных социальных групп и субкультур.спродюсирует «», в основе которого — реальные события, произошедшие в Киеве в 1912 году. Над фильмом «», посвященным российским подросткам, поработает основательница Vega Filmиз Monumental Pictures представит картину «» о жизни-пережидании на полустанке времени между прошлым и будущим. «», который спродюсируетрасскажет историю любви на фоне перестройки.поработает над проектом «». Его сюжет вращается вокруг взаимоотношений двух стран – России и Италии. Комедия посвящена любви и отношениям, которым не страшны стереотипы, расстояния, разница в культуре и менталитете.Основной тренинг Eave on demand in Russia состоится с 16 по 18 ноября в компании «Роскино». Благодаря онлайн-трансляции российские продюсеры смогут принять участие в семинарах и лекциях иностранных профессионалов индустрии. Также планируются две лекции на базе площадки Московской Школы Кино. По итогам программы ряд участников получат возможность представить свои проекты полнометражных фильмов на одной из крупнейших бизнес-площадок аудиовизуального контента в Северной Европе — Industry@ Tallinn&BalticEvent — в конце ноября.