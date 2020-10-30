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Семь российских продюсеров станут участниками программы по копродукции

30 октября
2020 год

Новости кино >>
30 октября 2020
Семь российских продюсеров станут участниками программы Eave on demand in Russia и пройдут обучение с международными экспертами по копродукции. Об этом сообщает пресс-служба компании «Роскино», которая организовала данный конкурс.

Семь российских продюсеров станут участниками программы по копродукции
фото: roskino.org

В числе победителей оказались Ксения Летовa с проектом Ивана И. Твердовского «Наводнение» по мотивам повестей Евгения Замятина и студентка Университета Новая Сорбонна Элина Касаткина. Она представит ленту «Фанатка» о противостоянии поколений, отношениях различных социальных групп и субкультур. Марина Наумова спродюсирует «Дело Бейлиса», в основе которого — реальные события, произошедшие в Киеве в 1912 году. Над фильмом «Страна Саша», посвященным российским подросткам, поработает основательница Vega Film Катерина Михайлова.

Полина Шлихт из Monumental Pictures представит картину «Город Птиц» о жизни-пережидании на полустанке времени между прошлым и будущим. «Белый Пароход», который спродюсирует Янна Буряк расскажет историю любви на фоне перестройки. Жанна Шахшаева поработает над проектом «Чао». Его сюжет вращается вокруг взаимоотношений двух стран – России и Италии. Комедия посвящена любви и отношениям, которым не страшны стереотипы, расстояния, разница в культуре и менталитете.

Основной тренинг Eave on demand in Russia состоится с 16 по 18 ноября в компании «Роскино». Благодаря онлайн-трансляции российские продюсеры смогут принять участие в семинарах и лекциях иностранных профессионалов индустрии. Также планируются две лекции на базе площадки Московской Школы Кино. По итогам программы ряд участников получат возможность представить свои проекты полнометражных фильмов на одной из крупнейших бизнес-площадок аудиовизуального контента в Северной Европе — Industry@ Tallinn&BalticEvent — в конце ноября.
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