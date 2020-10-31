Золотую пальмовую ветвь за лучшую короткометражку получила египетская лента «Боюсь забыть твое лицо»

Подведены итоги Каннского фестиваля в сокращенном формате — 2020 Special Cannes, который прошел с 27 по 29 октября во Франции. Как сообщается на сайте смотра, гран-при в номинации короткометражных фильмов получил египетский режиссер Самех Алаа за ленту «Боюсь забыть твое лицо» (I'm Afraid to Forget Your Face). Той же награды он удостоился на Московском международном кинофестивале.
фото: Getty Images
В рамках смотра прошли показы четырех полнометражных фильмов. В их числе — французские ленты «Триумф» Эммануэля Курколя и «Два Альфреда» Брюно Подалидеса, а также «Истинные матери» японского режиссера Наоми Кавасе и «Начало» грузинки Деи Кулумбегашвили.
Помимо итогов программы короткого метра, были объявлены победители конкурса студенческого кино Cinéfondation. Эта программа состояла из 17 лент, отобранных жюри из 1952 заявок. Так, первое место и грант в размере 15 тысяч евро достались индийской ленте «Котопес» (Catdog) Гуха Неоги. За ним расположилась «Я и моя толстая задница» (Ja i Moja Gruba Dupa) полячки Елизаветы Пысмак. А третье место поделили между собой румынские «Противопоказания» (Contraindication) Люсии Чикос и немецкий фильм «Я хочу вернуться-вернуться-вернуться» (I Want To Return Return Return) Эльзы Розенгрен.
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