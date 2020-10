Золотую пальмовую ветвь за лучшую короткометражку получила египетская лента «Боюсь забыть твое лицо»

фото: Getty Images

Подведены итоги Каннского фестиваля в сокращенном формате — 2020 Special Cannes, который прошел с 27 по 29 октября во Франции. Как сообщается на сайте смотра, гран-при в номинации короткометражных фильмов получил египетский режиссерза ленту «» (I'm Afraid to Forget Your Face). Той же награды он удостоился на Московском международном кинофестивале.В рамках смотра прошли показы четырех полнометражных фильмов. В их числе — французские ленты «и « Брюно Подалидеса , а также «» японского режиссера Наоми Кавасе и «» грузинкиПомимо итогов программы короткого метра, были объявлены победители конкурса студенческого кино Cinéfondation. Эта программа состояла из 17 лент, отобранных жюри из 1952 заявок. Так, первое место и грант в размере 15 тысяч евро достались индийской ленте «» (Catdog) Гуха Неоги. За ним расположилась «» (Ja i Moja Gruba Dupa) полячки Елизаветы Пысмак. А третье место поделили между собой румынские «» (Contraindication) Люсии Чикос и немецкий фильм «» (I Want To Return Return Return) Эльзы Розенгрен.