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Золотую пальмовую ветвь за лучшую короткометражку получила египетская лента «Боюсь забыть твое лицо»

31 октября
2020 год

Новости кино >>
31 октября 2020
Подведены итоги Каннского фестиваля в сокращенном формате — 2020 Special Cannes, который прошел с 27 по 29 октября во Франции. Как сообщается на сайте смотра, гран-при в номинации короткометражных фильмов получил египетский режиссер Самех Алаа за ленту «Боюсь забыть твое лицо» (I'm Afraid to Forget Your Face). Той же награды он удостоился на Московском международном кинофестивале.

Золотую пальмовую ветвь за лучшую короткометражку получила египетская лента «Боюсь забыть твое лицо»
фото: Getty Images

В рамках смотра прошли показы четырех полнометражных фильмов. В их числе — французские ленты «Триумф» Эммануэля Курколя и «Два Альфреда» Брюно Подалидеса, а также «Истинные матери» японского режиссера Наоми Кавасе и «Начало» грузинки Деи Кулумбегашвили.

Помимо итогов программы короткого метра, были объявлены победители конкурса студенческого кино Cinéfondation. Эта программа состояла из 17 лент, отобранных жюри из 1952 заявок. Так, первое место и грант в размере 15 тысяч евро достались индийской ленте «Котопес» (Catdog) Гуха Неоги. За ним расположилась «Я и моя толстая задница» (Ja i Moja Gruba Dupa) полячки Елизаветы Пысмак. А третье место поделили между собой румынские «Противопоказания» (Contraindication) Люсии Чикос и немецкий фильм «Я хочу вернуться-вернуться-вернуться» (I Want To Return Return Return) Эльзы Розенгрен.
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