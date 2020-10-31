Не стало Шона Коннери

анонс

Подведены итоги Каннского фестиваля, который прошел в сокращенном формате.

Золотую пальмовую ветвь за лучшую короткометражку получила египетская лента «Боюсь забыть твое лицо»

Они пройдут обучение с международными экспертами.

Семь российских продюсеров станут участниками программы по копродукции

30 октября

«Художественный» перешел в собственность «Сбера»

Кинотеатр был выкуплен вместе с 45% акций в холдинге Rambler Group.