Не стало Шона Коннери

Британский актер Шон Коннери
скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщает ВВС
со ссылкой на родственников артиста.
Томас Коннери
родился 25 августа 1930 года в Эдинбурге, столице Шотландии, в семье шофера и домохозяйки. Шел к своей профессии весьма извилистым путем. Бросив школу в 15 лет, служил на флоте, где стал чемпионом по боксу, после чего успел побывать каменщиком, телохранителем, лакировщиком гробов и манекенщиком. В качестве актера дебютировал на провинциальной сцене в 1951-м. Затем Коннери кончил Эдинбургскую школу искусств и с 1953-го в течение нескольких лет играл самые разнообразные роли в репертуарных театрах. В кино с 1954 года, но слава к нему пришла лишь в первом фильме «бондианы» «Доктор Ноу
», где он впервые предстал в образе секретного агента 007. Впоследствии актер еще шесть раз сыграл Джеймса Бонда.
На счету мастера более 70 ролей в фильмах. Шон Коннери сыграл у таких режиссеров, как Альфред Хичкок
(«Марни
), Сидни Люмет
(«Холм
», «Плёнки Андерсона
», «Камень преткновения
», «Убийство в Восточном экспрессе
», «Семейное дело
»), Эдвард Дмитрык
(«Шалако
»), Михаил Калатозов
(«Красная палатка
»), Мартин Ритт
(«Молли Магуайерс
»), Джон Милиус
(«Ветер и лев
»), Джон Бурмэн
(«Зардоз
»), Джон Хьюстон
(«Человек, который хотел быть королём
»), Ричард Аттенборо
(«Мост слишком далеко
»), Майкл Крайтон
(«Первое большое ограбление поезда
»), Ричард Брукс
(«Неправый прав
»), Фред Циннеман
(«Пять летних дней
») и Филипп Кауфман
(«Восходящее солнце
»).
Помимо Джеймса Бонда, Коннери подарил нам такие запоминающиеся образы, как Макбет («Макбет
»), Робин Гуд («Робин и Мэриан
»), фараон Агамемнон («Бандиты во времени
»), Рамирес («Горец
», «Горец II: Оживление
»), монах Вильям Баскервильский («Имя розы
»), полицейский Джим Мэлон («Неприкасаемые
»), профессор Хенри Джонс («Индиана Джонс и последний крестовый поход
»), капитан Рамиус («Охота за Красным октябрем
»), Бартоломео Скотт («Русский отдел
»), король Ричард-Львиное сердце («Робин Гуд: Принц воров
»), король Артур («Первый рыцарь
»), Джон Патрик Мэйсон («Скала
»), Сэр Август Де Винтер («Мстители
»), Уильям Форрестер («Найти Форрестера
»), Алан Куотермейн («Лига выдающихся джентльменов
») и дракон Драко («Сердце дракона
»). В 1969-м актер поставил документальный фильм «Котелок и шляпка
». С этого же года выступал и как продюсер ряда фильмов со своим участием.
За второстепенную роль в «Неприкасаемых» Брайана Де Пальмы
Коннери был удостоен премии «Оскар». Он также являлся двукратным лауреатом премии BAFTA и трехкратным — «Золотого глобуса». Свою полувековую кинокарьеру в кино актер завершил в 2003-м.
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