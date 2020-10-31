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Фестиваль ВГИК объявил победителей российского этапа

31 октября
2020 год

Новости кино >>
31 октября 2020
Подведены итоги российского этапа 40-го Международного студенческого фестиваля ВГИК. Победители получили возможность представить страну за рубежом, сообщают организаторы.

Фестиваль ВГИК объявил победителей российского этапа
фото: Пресс-служба фестиваля ВГИК

Награды были присуждены в 13 номинациях. Обладателем гран-при стала ученица мастерской Сергея Соловьева Атана Агрба за ленту «Я хочу тебе что-то сказать». Призы за лучшие режиссерские работы в игровом и документальных фильмах получили Малика Мухамеджан («Над городом») и Ваге Микаелян («МАМ!») соответственно. Студенческое жюри, в состав которого вошли представители Высших курсов сценаристов и режиссеров, Московского государственного университета, МХАТ, ГИТИС, НИУ «Высшая школа экономики» и ВГИК, также назвало своего фаворита. Им стала Алёна Шмелева, поставившая картину «Монатика знаешь?».

На фестивале были присуждены и специальные призы. Диплом фонда поддержки неигрового кино имени Романа Кармена достался Олесе Епишиной за документальный фильм «Девяносто первый». Награды имени Сергея Лазарука «За поиск средств художественной выразительности киноязыка» удостоился фильм Ивана Толстого «Быть Виктором Пелевиным…Кем-кем?». Спецприз имени Юрия Михайлова получила Саба Капанадзе («Апокриф»). Всего жюри оценивало 67 фильмов, общий хронометраж которых составил 13 часов.

Фестиваль ВГИК объявил победителей российского этапа
фото: Пресс-служба фестиваля ВГИК

Второй этап фестиваля ВГИК — международный конкурс — пройдет с 16 по 20 ноября. В этом году за то, чтобы получить приз этого престижного кинофорума, борются молодые кинематографисты из 40 стран. В оргкомитет фестиваля поступило рекордное количество заявок: 345 от 140 киношкол. Из них для участия в конкурсе эксперты отобрали 55 короткометражных студенческих фильмов.

Параллельно с этим смотром пройдет 16-й Международный театральный конкурс, который также будет транлироваться на сайте фестиваля.
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