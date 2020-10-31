Агент ЦРУ Арми Хаммер подружится с советским инженером в исполнении Мадса Миккельсена

Актеры Арми Хаммер
и Мадс Миккельсен
исполнят главные роли в триллере «Шпион на миллиард долларов
» (The Billion Dollar Spy) по мотивам одноименной книги американского журналиста Дэвида Хоффмана
о холодной войне, сообщает Deadline
.
По сюжету молодой агент ЦРУ Брэд Рид (Хаммер) приезжает в Москву и знакомится с советским инженером Адольфом Толкачевым (Миккельсен). Игнорируя совет своего начальства о том, что Толкачев является сотрудником КГБ, Рид завязывает с ним дружбу. Мужчины объединяют свои усилия и вместе передают секретные данные американцам, ставя под угрозу собственные жизни.
Режиссером проекта выступит Амма Асанте
(«Где соприкасаются руки»). Адаптацией произведения Хоффмана займется Бенджамин Август
. Съёмки стартуют в Восточной Европе в начале 2021 года.
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