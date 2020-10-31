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Агент ЦРУ Арми Хаммер подружится с советским инженером в исполнении Мадса Миккельсена

31 октября
2020 год

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31 октября 2020
Актеры Арми Хаммер и Мадс Миккельсен исполнят главные роли в триллере «Шпион на миллиард долларов» (The Billion Dollar Spy) по мотивам одноименной книги американского журналиста Дэвида Хоффмана о холодной войне, сообщает Deadline.

Агент ЦРУ Арми Хаммер подружится с советским инженером в исполнении Мадса Миккельсена

По сюжету молодой агент ЦРУ Брэд Рид (Хаммер) приезжает в Москву и знакомится с советским инженером Адольфом Толкачевым (Миккельсен). Игнорируя совет своего начальства о том, что Толкачев является сотрудником КГБ, Рид завязывает с ним дружбу. Мужчины объединяют свои усилия и вместе передают секретные данные американцам, ставя под угрозу собственные жизни.

Режиссером проекта выступит Амма Асанте («Где соприкасаются руки»). Адаптацией произведения Хоффмана займется Бенджамин Август. Съёмки стартуют в Восточной Европе в начале 2021 года.
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