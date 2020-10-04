По мотивам вестерна «За пригоршню долларов» снимут сериал

Ожидается, что к проекту присоединится сценарист «Игры Престолов» Брайан Когман. На данный момент с ним ведутся переговоры. Разработкой картины занимается Mark Gordon Pictures. Студия приобрела права на фильм Леоне и драму Акиры Куросавы «Телохранитель», которая легла в основу «За пригоршню долларов».
Сюжет двух фильмов закручивается вокруг одинокого странника, человека без имени. Он пребывает в маленький город, где идет война между двумя группировками. Герой хитростью сталкивает их между собой и заставляет уничтожить друг друга.
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