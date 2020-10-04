По мотивам вестерна «За пригоршню долларов» снимут сериал

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Это будет вторая киноадаптация фантастического романа.

Главную роль в сериале о юной супергероине получила Иман Веллани.

3 октября

Клинт Иствуд подыскал для себя новый фильм

90-летний режиссёр и актёр снимет картину по роману Н. Ричарда Нэша «Плач мачо», в которой также сыграет главную роль.