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По мотивам вестерна «За пригоршню долларов» снимут сериал

4 октября
2020 год

Новости кино >>
4 октября 2020
По мотива классического спагетти-вестерна Серджо Леоне «За пригоршню долларов», который положил начало карьере Клинта Иствуда, снимут телесериал, сообщает Deadline.

По мотивам вестерна «За пригоршню долларов» снимут сериал
фото: К/ф «За пригоршню долларов»

Ожидается, что к проекту присоединится сценарист «Игры Престолов» Брайан Когман. На данный момент с ним ведутся переговоры. Разработкой картины занимается Mark Gordon Pictures. Студия приобрела права на фильм Леоне и драму Акиры Куросавы «Телохранитель», которая легла в основу «За пригоршню долларов».

Сюжет двух фильмов закручивается вокруг одинокого странника, человека без имени. Он пребывает в маленький город, где идет война между двумя группировками. Герой хитростью сталкивает их между собой и заставляет уничтожить друг друга.
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