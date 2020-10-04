Зак Эфрон исполнит главную роль в экранизации «Воспламеняющей взглядом» Стивена Кинга

По сюжету книги в секретной лаборатории проводились эксперименты над людьми с применением нового психотропного препарата. В числе испытуемых были студенты Вики и Энди, которые не сошли с ума, как многие участники. Через несколько лет они поженились, и у них родилась дочь Ширли. Она получила способность воспламенять предметы взглядом. Секретная лаборатория узнала о ее сверхъестественном даре этом и решила похитить девочку, чтобы использовать в своих интересах.
Режиссером нового фильма выступит Кит Томас, а Скотт Тимс («Хэллоуин убивает») напишет сценарий. Производством займутся компании Universal Pictures, Blumhouse Productions и Weed Road Productions. Подробности об остальной части актерского состава и старте съемок пока не сообщаются.
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