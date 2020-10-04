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Зак Эфрон исполнит главную роль в экранизации «Воспламеняющей взглядом» Стивена Кинга

4 октября
2020 год

Новости кино >>
4 октября 2020
Зак Эфрон исполнит одну из главных ролей в экранизации фантастического романа Стивена Кинга «Воспламеняющая взглядом», сообщает Variety.

Зак Эфрон исполнит главную роль в экранизации «Воспламеняющей взглядом» Стивена Кинга
фото: nbcnews.com

По сюжету книги в секретной лаборатории проводились эксперименты над людьми с применением нового психотропного препарата. В числе испытуемых были студенты Вики и Энди, которые не сошли с ума, как многие участники. Через несколько лет они поженились, и у них родилась дочь Ширли. Она получила способность воспламенять предметы взглядом. Секретная лаборатория узнала о ее сверхъестественном даре этом и решила похитить девочку, чтобы использовать в своих интересах.

Роман Кинга уже был экранизирован в 1984-м Марком Л. Лестером. Роль юной Ширли в ленте сыграла Дрю Бэрримор, а образы ее родителей воплотили Дэвид Кит и Хизер Локлир.

Режиссером нового фильма выступит Кит Томас, а Скотт ТимсХэллоуин убивает») напишет сценарий. Производством займутся компании Universal Pictures, Blumhouse Productions и Weed Road Productions. Подробности об остальной части актерского состава и старте съемок пока не сообщаются.
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