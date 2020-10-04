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Сценарист «Смешариков» работает над мультсериалом о приключениях богатыря-полукровки

4 октября
2020 год

Новости кино >>
4 октября 2020
Сценарист «Смешариков» Дмитрий Яковенко поработает над мультсериалом «Киберслав», который станет первым оригинальным проектом онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD в жанре взрослой анимации. Лента была анонсирована на фестивале Comic Con Russia 2020, сообщает пресс-служба сервиса.

Сценарист «Смешариков» работает над мультсериалом о приключениях богатыря-полукровки
фото: Пресс-служба КиноПоиск HD

События «Киберслава» происходят в Древней Руси. Здесь есть суперсовременные технологии: кибернетические имплантаты, плазменное оружие, экзоскелеты и гигантские роботы. Главному герою, витязю по имени Киберслав, предстоит распутать жестокое преступление, чтобы узнать кому помешала княжеская семья: озлобленному люду или нечисти, заполонившей местные леса.

Режиссером проекта выступит Стас Дмитриев, а созданием мультсериала займется независимая студия Evil Pirate. Сейчас «Киберслав» находится на стадии разработки сценария.
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